華為常務董事余承東：沒有能力賣便宜 賣便宜就虧死了

華為常務董事、智慧汽車解決方案事業部董事長余承東14日表示，現在汽車行業很卷，但華為當前還不具備低成本控制的能力，「不是我們不想賣便宜，而是沒有能力賣便宜，賣便宜就虧死了，虧死了就關門了。」

據第一財經報導，余承東14日參加2024第十六屆中國汽車藍皮書論壇時表示，汽車行業很卷，很多人抱怨華為賣得太貴，但華為當前不具備做售價人民幣20萬元（合約新台幣87萬元）以下汽車的能力。

余承東表示，「做到30萬以下的話我都是虧的。優秀的企業通過對供應鏈和每個部件海量的製造，自己掌控做到低成本，我們還不具備這種能力。」

第一財經指出，華為此前與賽力斯和奇瑞汽車合作的部分車型，售價在人民幣30萬元以下，對此余承東回應，這是為了讓更多人體驗到華為的產品和技術。

余承東指出，鴻蒙智行當前在售產品的平均售價接近40萬元，售價30萬元以上的產品銷量遠遠高於30萬元以下的產品。

余承東6月初曾在2024未來汽車先行者大會表示，全世界第一「卷王」應是比亞迪，因比亞迪有超低成本，鴻蒙智行不善於卷超低價格，但善於卷價值、卷智慧化、卷豪華感。