美財長：陸過度集中供應鏈 對美綠色能源投資構成威脅

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）13日表示，大陸「過度集中的供應鏈」對美國的就業和最近旨在建立美國綠色能源領域的投資構成威脅。

據美國之音報導，葉倫13日在紐約經濟俱樂部（the Economic Club of New York）發表演說時指出，大陸對其貿易政策的追求，可能會嚴重干擾美國建立健康的經濟關係的努力。

葉倫表示，當外國補貼威脅到美國企業在綠色能源等戰略領域的生存能力時，美國應該做出回應，尤其令人擔憂的是，大陸綠色能源產品將破壞拜登政府2022年8月簽署的《通貨膨脹削減法案》（Inflation Reduction Act）進行的大規模氣候友好型投資。

《通貨膨脹削減法案》為美國歷來最大的氣候投資，約3,700億美元將用於降低碳排放和推廣綠色技術，目的是為美國經濟減碳並促進綠能產業的就業，根據法案，美國政府將提供優惠政策，鼓勵國民節約能源，並推動綠色能源產業發展。

葉倫於該演講中提到，「拜登總統和我拒絕接受『脫鉤』對美國經濟大有好處的觀點。與此同時，只有在公平的競爭環境中，我們才能實現我們經濟關係的潛在益處。」

葉倫此前表示，美國不排除任何可能方式，以因應中國大陸的產能過剩問題，包括課徵額外關稅，以阻擋被她形容是洪水般的廉價貨品淹進美國市場。美國5月對大陸電動汽車、鋰電池、太陽能電池、鋼鐵和醫療設備等課徵重稅。