中國業界正式申請對歐盟進口豬肉作反傾銷調查
歐盟日前公布對中國電動車加徵暫時關稅後，外界關注中國會否採取反制措施。環球時報報導，中國相關業界已正式向主管部門申請，對歐盟進口的部份豬肉進行反傾銷調查。
歐盟執委會12日宣布對中國進口純電動車（BEV）加徵暫時性反補貼關稅。
環球時報13日在其X平台發文，表示從一名中國業內人士獲悉，中國相關業界已正式向主管機關申請，對歐盟進口的部分豬肉進行反傾銷立案調查。該貼文沒有提供進一步細節，也沒有指明哪些豬肉產品將成為調查目標。
中國商務部13日舉行例行記者會，有媒體提問，據報導，中國業界正遊說政府對歐盟乳製品展開反補貼調查，並對歐盟豬肉產品展開反傾銷調查，請問商務部這是否屬實，如果是，這些反補貼和反傾銷調查的具體措施是什麼。
商務部新聞發言人何亞東對此表示，根據中國相關法律法規和世貿組織規則，中國國內產業有權提出調查申請，維護正常市場競爭秩序和自身合法權益。對於國內產業提出申請，調查機關將依法進行審查。符合立案條件的，調查機關將啟動立案程序，依法對外披露和發布公告。
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