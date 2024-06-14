中國官媒：將公布歐盟生產白蘭地反傾銷調查結果

歐盟執委會日前宣布對中國進口電動車加徵暫時性反補貼關稅後，中國官媒報導，中方預計於8月底公布對原產於歐盟的進口白蘭地反傾銷調查初裁結果。另外，中國內部正推進提高大排氣量汽油車進口暫定關稅的相關程序。

歐盟執委會12日宣布對中國進口純電動車（BEV）加徵暫時性反補貼關稅。在受調查的中國3大汽車集團中，比亞迪將被加徵17.4%；吉利汽車20%；上海汽車集團因配合調查度低，將被加徵最高額38.1%關稅。

中國央視轄下新媒體「玉淵譚天」微信公眾號13日刊文

表示，中國業界對此非常不滿，強烈呼籲相關部門對歐採取反制措施。

文章指出，據業內人士透露，中方內部正在推進提高大排氣量汽油車進口暫定關稅的相關程序。此前中國汽車業內人士已經呼籲提高大排氣量汽車進口暫定關稅，來推動實現「雙碳」目標。

大排氣量汽車是指引擎排氣量大於2.5公升的汽油車。

據中國乘聯會的數據，目前歐洲每年出口到中國的大排氣量乘用車總金額達到180億美元（約新台幣5831億），高於中國2023年出口到歐洲電動汽車的金額。

如果中方提高臨時關稅稅率，將打擊歐洲對中國出口汽車，而寶馬（BMW）、賓士（Benz）等歐洲品牌將最先受到衝擊。

中國對外經貿大學國際貿易專家崔凡表示，業界呼籲中方將大排氣量汽車的進口關稅增加到25%，中方如果採取此措施，是在中國對世界貿易組織承諾的範圍內提高，完全符合世貿組織規則。

文章又表示，中方預計將於8月底公布對原產於歐盟的進口相關白蘭地反傾銷調查初裁結果。

去年中國酒業協會代表國內白蘭地產業，正式向中國商務部提交反傾銷調查申請，商務部於今年1月進行立案調查。

根據中國海關數據，歐洲白蘭地在全球其他市場銷量明顯下滑，中國市場成了支撐其銷量的關鍵。去年1至9月，歐盟出口到中國的白蘭地年增超過1/5。

中國國際經濟交流中心專家張茉楠表示，歐盟目前只是公布對中國電動車的初裁結果，直至7月4日開始徵收臨時關稅前，還有一段時間給中國企業和歐盟成員國提出異議。

如果多數歐盟國家反對，相關關稅將不能實施。在歐盟執委會公布相關決定後，德國、匈牙利、瑞典等國家已表示反對。