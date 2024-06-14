快訊

上海市長層級來「不會太高」？蔣萬安8字原則回陸委會

高雄「洗鞋職人」開保時捷國道喪命 母悲泣：出發前說雨下很大

LINE免費貼圖9款來了！這款自訂訊息爽用180天 還有拉布拉多、貓皇超Q

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸50年期超長期特別國債今發行 總額人民幣350億元

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國財政部今日首次發行50年期超長期特別國債，發行總額人民幣350億元。圖為人民幣。中通社資料照
中國財政部今日首次發行50年期超長期特別國債，發行總額人民幣350億元。圖為人民幣。中通社資料照

大陸財政部今14日首次發行50年期超長期特別國債，發行總額人民幣350億元，票面利率由承銷團進行競爭性招標後確定。本期國債將通過大陸財政部北京證券交易所政府債券發行系統進行招標發行，為50年期固定利率附息債。

據澎湃新聞報導，本息兌付日期方面，從2024年6月15日開始計息，每半年支付一次利息，2074年6月15日償還本金並支付最後一次利息。

據大陸財政部消息，2024年超長期特別國債涉及期限為20年、30年、50年。20年超長期特別國債有兩批，每批分3到4次發行；30年超長期特別國債有3批，每批分4次發行；50年超長期特別國債有一批，分3次發行。

其中30年、20年超長期特別國債已分別於5月17日、5月24日首次發行，發行規模均為人民幣400億元，經招標確定，30年期超長期特別國債的票面利率為2.57%，20年期國債的票面利率為2.49%。而今天則是首次發行債期最長，時長達半個世紀的50年期國債。

澎湃新聞指出，發行超長期特別國債，有利於平衡國債供需結構。人大會議今年3月的政府工作報告中稱，為系統解決強國建設、民族復興進程中一些重大項目建設的資金問題，從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債。專項將用於「兩重」，即國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設

澳新銀行中國策略師邢兆鵬告訴德國之音記者，選擇這一時間點發行國債，一是對沖美國向大陸商品提高關稅帶來的影響，同時在7月三中全會召開前盡量消除對經濟預期的不確定性。

人民幣 利息 北京

延伸閱讀

陸股錢景亮 外資按讚

新青安房貸成為眾矢之的 財部：政策不是炒房幫凶

大陸衝買氣 買房頭期款「折上加折」

大陸銀行賣私募基金產品 喊禁

相關新聞

陸50年期超長期特別國債今發行 總額人民幣350億元

大陸財政部今14日首次發行50年期超長期特別國債，發行總額人民幣350億元，票面利率由承銷團進行競爭性招標後確定。本期國...

美財長：陸過度集中供應鏈 對美綠色能源投資構成威脅

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）13日表示，大陸「過度集中的供應鏈」對美國的就業和最近旨在建立美國綠色能源領...

陸公布《公平競爭審查條例》 防止政府部門提妨礙統一市場措施

大陸國務院總理李強簽署國務院令，公布《公平競爭審查條例》，將從今年8月1日起施行，就明確公平競爭審查範圍、規定有關方面職...

中國恆大前高層賠售港房 虧損47%

被香港法院頒下清盤令的中國大型房企恆大集團，繼創辦人許家印出售香港房產後，其前副主席兼行政總裁夏海鈞近日也以半價左右出售...

五港陸企業實體遭英國制裁 陸駐英大使館重申六點共識

據香港01報導，英國政府13日以「威脅烏克蘭主權和領土完整」為由，宣布制裁42間公司和6艘船，當中包括5間中國大陸和香港...

陸央媒：歐調查時要求提供電池配方 中方可望以兩招反制

歐盟執委會6月12日發布對中國大陸電動汽車反補貼調查的初裁披露，擬對自中國進口的電動車徵收臨時反補貼稅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。