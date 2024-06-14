中國恆大前高層賠售港房 虧損47%
被香港法院頒下清盤令的中國大型房企恆大集團，繼創辦人許家印出售香港房產後，其前副主席兼行政總裁夏海鈞近日也以半價左右出售香港住房，虧損嚴重。
明報今天報導，夏海鈞最近以港幣8200萬元（新台幣3.4億元）出售一個住房（含3個車位）。這個住房位於港島天后柏傲山，他持有約5年，較購入價虧損47%。
在此之前，許家印也出售了位於太平山頂布力徑的大屋，成交價為港幣4.48億元（新台幣18億元）、較一年前市價大跌5成。
據報導，夏海鈞是許家印的「左右手」，外界一直無法得知其行蹤。
報導表示，此前外傳他要處理恆大的境外債務重組而沒有返回大陸，但期間也有消息指他於2022年中返回大陸，且被相關部門監管控制。
今年5月，深圳交易所向夏海鈞發布「紀律處分事先告知書」，卻表示無法聯繫到夏海鈞，因此以公告形式轉達。
報導表示，恆大出事後，夏海鈞曾多次沽售恆大系股票，也多次出售恆大美元債等。
今年1月底，香港高等法院對恆大集團頒下清盤令，當時傳出，恆大坐擁人民幣1.74兆（新台幣7.64兆元）資產，但負債超過2兆元，資不抵債，而恆大絕大部分資產在大陸，香港法庭的判令如何在大陸執行，成為國際投資界關注的焦點。
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