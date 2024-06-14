陸央媒：歐調查時要求提供電池配方 中方可望以兩招反制

歐盟執委會6月12日發布對中國大陸電動汽車反補貼調查的初裁披露，擬對自中國進口的電動車徵收臨時反補貼稅。

央視旗下資深博主《玉淵譚天》昨午夜在微信發出數千字報導，報導稱，據其了解，在歐盟發布初裁披露之後，中國業界非常不滿，強烈呼籲相關部門採取對歐反制措施。中國企業並反映，歐方在調查中，要求他們提供電池的配方。

據業內人士透露，中方內部正在推動提高大排氣量汽油車進口暫定關稅的相關程序。除此之外，今年初，商務部發佈公告，對原產於歐盟的進口相關白蘭地進行反傾銷立案調查，據熟悉白蘭地反傾銷調查案的業內專家透露，該案初裁結果預計將於8月底前公佈。

玉淵譚天採訪了參與這次調查的中方人員，以及律師和經貿專家。報導稱，中國機電產品進出口商會是這次調查的行業抗辯方，商會汽車國際化專業委員會秘書長孫曉紅表示，反補助調查基本上都是由產業申請發起，這次卻由歐盟執委會發起，原因是歐委會主觀判斷中國電動車產業「有威脅」。

孫曉紅表示，歷史上，歐委會幾乎沒有主動發起反補貼調查的先例。他表示，在隨後的調查過程中，中國機電產品進出口商會用了三個字來形容這項調查——缺乏公正性、客觀性和透明度。

報導稱，歐委會要求中國電動車企業提供的調查訊息，異常苛刻。吉利、上汽及比亞迪3家被抽樣的中國企業有超過200家關聯企業被要求提交問卷，並答覆了超過100份補充問卷，加上歐委會進長達數月的實地核查。無論是時間或調查樣本量，在孫曉紅的印象中都是歷史少見的。

報導說，歐委會對3家中國車企徵收的稅率從17.4%到38.1%不等，差距之大，歐委會尚未給出解釋。孫雪紅告訴譚主，中國企業反映，歐方在調查中，要求他們提供電池的配方。據他了解，歐委會要求中國企業提供的資訊中，有許多都是涉及企業隱私、商業機密、核心技術等資訊或資料。這些都是中國電動車產業的核心競爭力，歐盟電動車競爭不過中國電動車，歐委會就想用搶的方式來獲取嗎？

孫曉紅表示，更不透明不合理的是，歐盟也採用自己收集的數據來補充那些他們拿不到的數據，至於這些數據是否客觀真實，並不在他們的考慮中。

在整個調查過程中，面對中方的抗辯，歐委會也從未進行實質回應。孫曉紅表示，在多輪調查及聽證會期間，中方的立場與關切，從未被歐委會考慮，他們似乎只想做完自己想做的。

報導指出，根據專業機構梳理，自2010年歐盟對華發起第一起反補貼調查開始，到目前，歐方對華發起了十多起反補貼調查。其中最為大家熟知的，就是對中國光電產業發起的反補貼反傾銷調查。

據業內人士透露，中方內部正在推動提高大排氣量汽油車進口暫定關稅的相關程序。大排氣量汽車，指的是引擎排氣量大於2.5公升的汽油車。中國乘聯會計算，當下歐洲每年出口到中國的2.5升排量以上的乘用車總金額已經達到了180億美元。這個數字，高於中國2023年出口到歐洲電動車的金額。

報導稱如果中方提高臨時關稅稅率，BMW、賓士等歐洲品牌將最先受到衝擊，這也意味著，歐洲對華汽車出口將遭受打擊。

對外經貿大學國際貿易專家崔凡說，業界呼籲中方將大排量汽車的進口關稅增加到25%，中方如果採取了這樣的行動，是在中國對世界貿易組織承諾的範圍內提高的，也是完全符合世貿組織規則的。

除了汽車產業之外，報導說，中國預計將於8月底公佈對原產於歐盟的進口相關白蘭地反傾銷調查初裁。商務部於今年1月進行立案調查。中國市場對歐洲白蘭地產業有多重要，一個數據足以說明問題：海關數據顯示，中國市場成了支撐歐洲銷售的關鍵。去年1－9月，歐盟出口到中國的白蘭地年增超過五分之一。

報導稱，從歐盟公佈初裁結果，到終裁，這中間，中國可以運用的工具和手段，還有很多。到7月4日開始徵收臨時關稅前，還有一個預留期，留給中國企業和歐盟成員國提出異議。如果多數歐盟國家反對，這些關稅將無法實施。

亡羊補牢，為時未晚，這也意味著，歐方還有著重回正確軌道的機會。

報導稱，根據歐洲運輸與環境協會數據，2023年歐洲銷售的電動車中有19.5%（約30萬輛）產自中國，依照每輛電動車每年可減碳約1.66噸估算，相當於每年減碳49.8萬噸。歐盟一直自詡為全球綠色轉型的「先驅」。歐委會對中國電動車加徵關稅的決定，不僅將阻礙其汽車產業轉型步伐，也將損毀其綠色轉型「先行者」的形象。

國家發展改革委有關負責人表示，合則兩利、鬥則俱傷，如果歐盟罔顧自身產業呼籲、基本市場法則和世貿組織規則，執意對中國電動車強加關稅，破壞中歐汽車產業合作基礎，中方將採取一切必要手段，維護中國企業合法權利。

玉淵譚天稱，是選擇雙贏還是選擇損人不利己，歐盟，還有思考的時間。