反制歐盟 陸擬對歐乳製品、豬肉反補貼調查

歐盟委員會十二日發布對華電動車反補貼調查的初裁披露，擬徵收最高百分之卅八點一的臨時反補貼稅率，大陸商務部、外交部昨（十三日）均表示，將採取一切必要措施，捍衛陸企合法權益。大陸商務部進一步表示，有關擬對歐盟乳製品和豬肉展開反補貼反傾銷調查的議題，將依法審查。

大陸商務部發言人何亞東昨天在例行記者會表示，歐方裁決缺乏事實和法律基礎，做法涉嫌違反世貿組織規則，是赤裸裸的貿易保護主義行為，中方保留向世貿組織提起訴訟的權利，並將採取一切必要措施，堅定捍衛陸企合法權益。大陸外交部發言人林劍也說，敦促歐方立即糾正錯誤做法，避免損害中歐互信和對話合作。「我們將堅決採取一切必要措施。」

值得注意的是，上月中共黨媒「環球時報」和外媒路透、彭博均曾報導，隨歐中貿易緊張加劇，陸企擬要求對進口自歐盟的部分豬肉產品、乳製品展開反傾銷反補貼調查。對此，大陸商務部也在昨天的記者會上，透過提問安排主動回應此事。

何亞東說，根據大陸相關法律法規和世貿組織規則，大陸國內產業有權提起調查申請，維護正常市場競爭秩序和自身合法權益。他說，對於申請，調查機關將依法進行審查，「符合立案條件的，調查機關將啟動立案程序，依法對外揭露和發布公告。」

歐盟是大陸重要豬肉、乳製品供應商，據大陸海關總署數據，二○二三年西班牙占大陸豬肉總進口量近百分之廿三最多，高於巴西和美國；二○二三年，歐盟乳製品占大陸進口總額百分之卅六，僅次於紐西蘭。其中歐洲的荷蘭、法國、德國、愛爾蘭和丹麥等出口量較多。

在受調查的大陸三大汽車集團中，比亞迪將被加徵百分之十七點四、吉利汽車百分之廿，上海汽車集團因配合調查度低，將被加徵最高額百分之卅八點一關稅。上汽昨天回應，公司將採取一切必要的法律和商業措施，切實保護自身的權益。由於上汽是大陸最大的汽車製造商，還是中國國有企業，如今首當其衝將被加徵最高額關稅，恐嚴重衝擊其在歐洲的銷量。