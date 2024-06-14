「港版淡馬錫」投資AI獨角獸 將在港設首個人工智慧研究院

被視為「港版淡馬錫」、由港府全資擁有的香港投資管理有限公司（港投公司）與港產AI獨角獸簽約，這是港投公司自2022年成立後，簽署的第一份戰略合作協議。

香港行政長官李家超指出，協議中將推進大模型創新在大灣區更廣泛，並將創立香港首個人工智慧研究院。

港投公司行政總裁陳家齊表示，期望藉資本發揮槓桿效應，未來持續向合作夥伴投入資源，培養其成為產業龍頭企業。她又稱，對每名投資對象將有嚴謹要求，合作夥伴必須靈活投入香港未來的發展。

公開資料顯示，思謀科技由香港中文大學教授賈佳亞在2019年創立，該公司專注於將人工智慧和大語言模型技術應用於智慧製造，開發智慧製造平台和智慧化的製造研發系統。

李家超表示，港投公司已做大量前期調研，已有多個分別來自香港、大陸和海外的潛在項目可以準備投資，港投正和對方深入磋商階段，短期內會有更多內容宣布。

據了解，港投公司由香港政府全資擁有，在2022年《施政報告》宣布成立，將近年未來基金下設立的「香港增長組合」、「大灣區投資基金」和「策略性創科基金」，以及「共同投資基金」歸一收納管理，團隊在去年10月委任前香港金管局助理總裁陳家齊為行政總裁後正式運作。起始資金規模達港幣620億元。