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大陸銀行賣私募基金產品 喊禁
彭博引述知情人士透露，大陸國家金融監督管理總局考慮禁止銀行「變相」銷售包括對沖基金在內的私募基金產品，目前正徵求大陸銀行業的意見，以制定更嚴格的限制。
彭博提到，多年來，大陸銀行一直是對沖基金的主要分銷商之一，對沖基金通常以信託產品的形式從投資者那裡籌集資金，接著投資其基金。
大陸官方此舉或將切斷一些大陸最大對沖基金的主要分銷管道，當修訂後的銀行分銷規定頒布，估計將為規模高達人民幣5.2兆元的對沖基金業帶來更多挑戰。
界面新聞曾指，有市場消息稱，大陸相關部門將修訂商業銀行代銷私募投資基金相關規定，徵求意見稿明確，商業銀行不得代銷通知規定範圍以外的機構發行的產品，不得代理銷售私募投資基金或透過借道其他持牌金融產品方式，變相代理銷售私募投資基金。
某股份制銀行零售部門負責人認為，此舉可能與私募操作不規範，投資者與代銷機構糾紛不斷有關。
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