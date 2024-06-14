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大陸消費貸利率 降到2字頭

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸各銀行力拚消費貸業務，今年以來部分銀行消費貸利率一度低至3%。財聯社報導，在「618」電商消費季背景下，6月多家銀行掀起新一輪消費貸優惠活動，利率降到「2字頭」已成為多家銀行「標配」。

與此同時，大陸中小銀行在6月迎來新一輪存款利率下調，普遍存款利率降幅在10至40個基點之間。顯示大陸銀行正盡全力吸引民眾掏錢、消費。

招商銀行6月推出2.95%閃電貸利率券，有效期為5日至30日，而東莞農商銀行個人消費貸款首借專享年化利率則低至2.98%起，授信額度人民幣100萬元，活動時間為30日。

融360數字科技研究院監測的數據顯示，大陸全國性銀行5月線上消費貸平均利率為3.15%，已降至近年來歷史低位，較4月下降4個基點，年減46個基點。

消費貸利率下行成為明顯趨勢，融360數字科技研究院分析師艾亞文分析原因有二：一是響應政策號召，繼續「推動貸款利率穩中有降」，消費貸利率下降有利於促進消費提振經濟；二是銀行試圖透過不同的消費貸場景，對價格更敏感的客群讓利，以達到規模效應。

另一方面，大陸中小銀行陸續下調存款利率。關媒《證券日報》引述中央財經大學證券期貨研究所研究員楊海平分析，根本目的仍然是在銀行淨利差持續承壓的背景下，透過管理存款付息成本，維持合理的獲利空間。據大陸金監總局公開的監管指標顯示，去年第4季商業銀行淨利差已跌至1.69%，首次跌破1.7%。

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