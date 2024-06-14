三星新機出籠效應 華為折疊機面板採購掉第二

調研機構Counterpoint旗下的DSCC（Display Supply Chain Consultants）報告顯示，預計第2季全球折疊手機面板出貨量將創下紀錄的925萬片，年增率高達113%。

三星將於7月10日在巴黎舉行Galaxy Unpacked活動，將正式推出三星Galaxy Z Fold6系列大折疊手機，以及三星Galaxy Z Flip6小折疊手機等新品。在提前備料下，第2季三星也將在折疊手機面板採購方面，以52%市占再度領先華為。

調查顯示，2024年第1季折疊手機面板出貨量394萬片，年增46%。其中，華為達到歷史最高的55%市占，已連續兩季位居榜首，主導面板採購。分析認為，背後與華為折疊手機銷量與出貨量均大增有關；大陸面板大廠京東方以48%市占（高於上一季的43%），在折疊手機面板出貨量領先。

就機型來看，華為Mate X5和Pocket 2占第1季所有折疊手機面板採購量的50%以上，這也是目前華為在售最強大折疊和小折疊機型。

展望全年，報告認為，雖然三星仍占據優勢，但華為緊追在後。三星在折疊智慧型手機面板採購占比預計將從54%下降至48%，面板數量將超過1,300萬片；其次是華為，採購市占從18%上升至28%，榮耀則從18%上升至10%。

在供應商方面，三星顯示器（SDC）2024年預計將以54%出貨市占領先京東方的28%。

不過SDC的市占將或從2023年的62%下降，京東方將從2023年的27%上升。

據Counterpoint此前公布第1季全球折疊手機銷售數據，華為出貨量年增257%，全球市占35%，首次登頂全球季出貨量排行榜首，超越三星（全球市占23%）。