反擊歐盟對電動車加稅 陸擬對歐乳製品、豬肉祭雙反調查

歐盟委員會12日發布對陸電動車反補貼調查的初裁，擬加徵最高38.1%的臨時反補貼稅率。大陸商務部、外交部昨（13）日均表示，將採取一切必要措施，捍衛陸企合法權益。大陸商務部更主動回應，有關擬對歐盟乳製品和豬肉展開反補貼反傾銷調查的議題，表示將依法進行審查。

大陸商務部發言人何亞東昨日在例行記者會表示，歐方裁決缺乏事實和法律基礎，做法涉嫌違反世貿組織規則，是赤裸裸的貿易保護主義行為，中方保留向世貿組織提起訴訟的權利，並將採取一切必要措施，堅定捍衛陸企合法權益。

大陸外交部發言人林劍也說，敦促歐方認真傾聽各界的客觀理性聲音，立即糾正錯誤做法，避免損害中歐互信和對話合作。「我們將堅決採取一切必要措施。」

值得注意的是，上月中共黨媒《環球時報》和外媒路透、彭博均曾報導，隨歐中貿易緊張加劇，陸企擬要求對進口自歐盟的部分豬肉產品、乳製品展開反傾銷反補貼調查。

對此，大陸商務部也在昨日的記者會上，透過提問安排主動回應此事。

何亞東說，根據大陸相關法律法規和世貿組織規則，大陸國內產業有權提起調查申請，維護正常市場競爭秩序和自身合法權益。他說，對於申請，調查機關將依法進行審查，「符合立案條件的，調查機關將啟動立案程序，依法對外揭露和發布公告。」

歐盟是大陸重要的豬肉、乳製品供應商，據大陸海關總署數據，2023年西班牙占大陸豬肉總進口量近23%最多，高於巴西和美國；2023年，歐盟乳製品占大陸進口總額的36%，僅次於紐西蘭，其中，荷蘭、法國、德國、愛爾蘭和丹麥等國出口量較多。

今年1月，大陸也曾宣布對歐盟進口的白蘭地發動反傾銷調查。