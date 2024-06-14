大陸衝買氣 買房頭期款「折上加折」

大陸官方持續展開救房市舉措，在買房首付（頭期款）比例更是「折上加折」，已有地方降到一成以下。

陸媒指出，山東青島膠州近日推出房票安置、購房補貼、商品房團購、共有產權人才房等多項激勵政策，購屋者可以先交一半首付款，剩下的一半可以在未來一至二年內交齊，這也相當於首付比例已降至7.5%。

第一財經指出，上述首付緩繳現在在大陸並非個案。今年起，大陸多地進一步調降首付比例的操作已愈趨明顯。除地方政府背書的「極限優惠」，市場上早已有首付分期、開發商補貼等多類低首付的操作，用以繞過政策紅線。

實際上，在5月中國人行、金監總局發文，宣布將首套房首付比例調整為不低於15%，第二套房不低於25%之前，惠州、東莞、深圳等地開發商和仲介早將首付比例做到15%以下。

有業內人士認為，目前，解決首付壓力有一定市場需求，低首付模式也有一定創新空間，但仍需具體情況分析。同時，北京金訴律師事務所主任王玉臣稱，零首付、低首付往往伴隨首付貸、高評高貸等違規操作，要警惕各類魚龍混雜的低首付模式所帶來的風險。