台商大陸投資 獲利反彈

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

供應鏈移轉效應，上市櫃台商積極調整營運策略，收掉在大陸賠錢的、加碼投資賺錢的子公司，助攻獲利，使2024年首季上市櫃公司在大陸投資收益攀升到1,012億元、年增四成，終結連二衰，更改寫史上同期次高紀錄。新高是2021年首季賺1,075億元。

據金管會昨（13）日公布統計，2024年第1季底，共1,196家上市櫃公司赴大陸投資，單季大減13家，占整體上市櫃公司總家數跌破七成到69.5%，家數與占比均是至少五年最慘，顯示台商大舉收掉在大陸賠錢的子公司。

台商一手收掉賠錢的，另一手加碼賺錢的。統計也顯示，首季台商赴陸新增投資478億元，較去年首季減少投資190億元，已呈現反轉。

證期局主秘尚光琪說，上市櫃公司赴大陸投資家數減少，但開始新增投資，獲利更翻轉，改寫史上同期第二大，有三大主因。

一、上市櫃公司收掉賠錢的大陸子公司，是因應供應鏈移轉，台商積極調整營運策略，二、就投資收益來看，2021年首季獲利高峰是因疫情推升需求，但隨後反因庫存疑慮壓低獲利，如今存貨去化得到改善而又回升。

三、最大關鍵是AI及車用電子需求成長帶動相關供應鏈公司營運成長，如首季投資收益大增都是半導體業、電子零組件業等。據統計，成長動能最強的是電子零組件業，首季投資收益158億元、年增1.08倍。

金融業高層坦言，4月大陸經濟數據好轉，生產強、投資穩、消費也復甦，加上低基期與製造業向上周期來看，最壞狀況已過。

後續要觀察大陸市場的重點，在於「產能過剩」問題能否解決。經濟數據顯示經濟成長雖改善，但能否進一步傳遞到「價格端」，推升企業利潤是觀察重點。

金管會昨公布2024年首季上市櫃公司在大陸和海外投資狀況。台商赴陸投資收益終結連二黑，首季獲利達1,012億元、年增39%，海外投資獲利也攀升到1,846億元，年增58%。

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