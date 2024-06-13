華為的大鴻蒙計畫要來了 陸企紛紛加入原因曝光

華為在2019年8月被美國制裁後，其內部終端作業系統備胎─鴻蒙作業系統（HarmonyOS）橫空出世，至今已發展近5年。如今，鴻蒙已被大眾熟知，且其原生鴻蒙版也將在21日上市，這兩項將組成華為的大鴻蒙計畫。

華為在鴻蒙方面，採取的內外並進的雙向發展路線，一條是在華為內部的終端1+8+N業務方面發展鴻蒙HarmonyOS，1指手機，8代表大屏（電視）、平板、PC、可穿戴設備、車機等，N代表泛IoT設備，以此拓展、繁榮鴻蒙生態。

這條路徑的鴻蒙，本質上與當前市場主流的安卓、iOS作業系統定位相同，主要面向消費者領域，且主要圍繞華為自身的終端設備。

另一條則是外部的鴻蒙拓展，即OpenHarmony，也叫開源鴻蒙，這部分主要由華為的鴻蒙生態合作夥伴在華為已捐贈的開源鴻蒙代碼基礎上發行自身商業發行版本鴻蒙，利用它們積累多年的行業經驗和資源進行垂直行業拓展，比如教育、金融、交通等領域，開源鴻蒙主要面向工業領域。

縱向方面，華為一方面試圖通過底層技術的打通，實現鴻蒙與開源鴻蒙的互通互聯，進而成為一個「大鴻蒙」，幫助華為實現鴻蒙成為一個面向未來的世界級物聯網作業系統的終極目標。

鴻蒙與開源鴻蒙都基於底層開源鴻蒙代碼，因此這一設想並非空穴來風。前不久，OpenHarmony設備統一互聯技術標準正式發布，意味著開源鴻蒙在設備互聯方面已邁出了實質性進展。

華為終端BG董事長余承東不久前也透露，為了給消費者和行業提供更好的體驗，Harmony OS將與OpenHarmony三方商業發行版本作業系統及產品共享統一的應用與服務生態，共享一個鴻蒙生態，構建一個包括開發語言、編譯器、開發工具在內的完整的智慧終端機作業系統。

華為還在縱向方面籌謀了另一重大計畫，即原生鴻蒙，目前華為已實現了鴻蒙作業系統全棧陸製自研，而當前全球絕大部分作業系統包括安卓、iOS等均基於Linux或Unix內核。

華為這一步不僅關係鴻蒙、開源鴻蒙的未來，以及華為的自主可控，更關係中國大陸科技企業的自主可控，因為一旦美國制裁，無論在消費者領域還是工業領域，「大鴻蒙」都可隨時上線，這也是為何當前中國大陸眾多企業紛紛加入鴻蒙生態的重要原因。

從拓展情況來看，大鴻蒙計畫的成功指日可待。國際研究機構最新發布資料顯示，2024年第1季，華為鴻蒙OS在中國市場首次超越蘋果iOS，這意味著，鴻蒙OS已成中國第二大作業系統僅次於Andriod。

另外，開源鴻蒙也呈現快速發展之勢，截至目前已有7,500多名社區共建者、70家共建單位1.1億+行代碼量、近600款軟硬體產品。下周舉行的開發者大會，華為還將發表有關鴻蒙方面的重要進展，華為「大鴻蒙」願景正漸行漸近。