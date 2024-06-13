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「快樂經濟」第一線！上海迪士尼遊客量逾1300萬人次 創開幕以來新高

中央社／ 上海13日電
上海迪士尼樂園去年訪園遊客量逾1300萬人次，創下2016年正式開幕營運以來新高；消費者觀察數據顯示，遊客回訪上海迪士尼樂園的意願達85%。（資料照）中新社
上海迪士尼樂園去年訪園遊客量逾1300萬人次，創下2016年正式開幕營運以來新高；消費者觀察數據顯示，遊客回訪上海迪士尼樂園的意願達85%。（資料照）中新社

上海迪士尼樂園去年訪園遊客量逾1300萬人次，創下2016年正式開幕營運以來新高；消費者觀察數據顯示，遊客回訪上海迪士尼樂園的意願達85%。

第一財經、澎湃新聞等媒體13日報導，中國旅遊研究院今天發布「2024上海迪士尼度假區快樂旅遊趨勢報告」，提到上述內容。

趨勢報告內容顯示，去年元旦至12月20日止，上海迪士尼樂園遊客量逾1300萬人次，創下2016年6月16日正式開幕以來最高紀錄；加上周邊比斯特上海購物村、生態園等景點在內，上海國際旅遊度假區去年遊客量達2562.7萬人次。

趨勢報告內容點出，中國旅遊業正從低層次需求轉向高品質、多樣化消費需求，「高情緒價值」是旅遊目的地受到消費者青睞的關鍵，上海迪士尼樂園是「快樂經濟」第一線，曾經到訪上海迪士尼樂園的遊客再訪意願達85%。

中國旅遊研究院長戴斌表示，隨著消費市場持續復甦，民眾對於快樂的需求更加地迫切，這也為以主題樂園為旅遊目的地的文旅市場提供了商機，順應消費者需求，文旅商品設計必須持續朝高品質、多樣化的方向轉變。

戴斌認為，消費者不再僅僅是圍繞「吃住行遊購娛」單一休閒方式，情緒價值逐漸成為消費者外出遊玩的驅動力和主導因素，這也對消費心理、消費決策和消費行為發揮作用。

中國旅遊研究院數據分析所數據主管韓晉芳指出，從去年客源結構來看，30歲以上不帶小孩的家庭遊客約占上海迪士尼樂園遊客總數30%；年長者成為新興消費力，相較於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生前的2019年，年長者一日票和二日票的遊客量成長約75%。

上海迪士尼 迪士尼樂園

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