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報復歐盟？陸擬對歐乳製品展開反補貼調查

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸商務部對日前傳出將對歐盟豬肉及乳製品展開反補貼、反傾銷調查一事提出回應。圖／取自大陸商務部官網
大陸商務部對日前傳出將對歐盟豬肉及乳製品展開反補貼、反傾銷調查一事提出回應。圖／取自大陸商務部官網

歐盟6月12日宣布將向中國大陸電動車加徵關稅，最高達38.1%，大陸商務部新聞發言人何亞東13日回應，歐方的做法，涉嫌違反世貿組織規則，是赤裸裸的貿易保護主義行為。大陸商務部並對日前傳出將對歐盟豬肉及乳製品展開反補貼、反傾銷調查一事提出回應。

針對陸電動車反補貼調查初裁披露，何亞東指出，歐方裁決披露中的認定缺乏事實和法律基礎，此舉不僅損害大陸電動汽車產業合法權益，擾亂中歐新能源車合作，也將扭曲包括歐盟在內的全球汽車產業鏈和供應鏈。

何亞東表示，中方保留向世貿組織提起訴訟的權利，並將採取一切必要措施，堅定捍衛中國企業合法權益。

何亞東呼籲，歐方應立即糾正錯誤做法，切實落實近期中法歐領導人三方會晤達成的重要共識，堅持相處正確之道，通過對話協商，妥善處理經貿摩擦，在良性競爭中，擴大合作，實現共贏。

大陸國家主席習近平於上月6日在巴黎與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、歐盟委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）舉行中法歐領導人三方會晤時表示，中歐應該堅持夥伴定位，堅持對話合作，深化戰略溝通，增進戰略互信。

此外，對於大陸工業界近期遊說政府對歐盟乳製品展開反補貼調查，以及對豬肉產品展開反傾銷調查一事，何亞東回應，根據相關法律法規和世貿組織規則，大陸國內產業有權提起調查申請，維護正常市場競爭秩序和自身合法權益。

何亞東稱，調查機關將依法對國內產業提起的申請進行審查。若符合立案條件，調查機關將啟動立案程序，依法對外披露和發布公告。

據新加坡聯合早報5月底報導，大陸相關產業計劃請求主管機關，針對從歐盟進口的某些豬肉展開反傾銷調查。彭博指出，這是大陸通過官媒傳達他們準備對歐盟採取報復性措施訊息的暗示。

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