連遭美歐貿易限制 中國大陸正將出口轉向開發中國家

歐盟昨天宣布對中國電動車加徵最高38.1%的反補貼關稅，代表中國強勁的出口卻造成與西方國家關係緊張。外界關注，中國一旦失去西方市場，能否繼續維持強勁出口？而中國轉而鎖定的開發中國家能否代替西方市場，是其面臨的問題。

華爾街日報今天以「失去西方市場，中國的出口機器還能繼續運轉嗎？」為題報導，指歐盟對中國電動車加徵的新一輪關稅，正在「重塑全球貿易」。而中國面臨的問題是，將出口轉向開發中國家，是否足以維持中國出口機器繼續運轉？

報導指出，中國上週公布的最新貿易數據說明了很多問題。按美元計算，中國5月份出口年增7.6%，進口年增1.8%。中國房市的崩潰拖累了國內需求，中國政府因此加大了「以出口驅動經濟成長」的力度，但這令西方國家政府倍感不安。

繼美國宣布對中國電動車加徵100%的新關稅，並對中國電動車電池和零部件加徵25%的關稅後，歐盟執委會12日宣布將對中國電動車加徵17.4%至38.1%的反補貼關稅，理由是整個中國電動車價值鏈中都存在不公平補貼，對歐盟產業構成明顯「可預見且迫在眉睫」的損害。

報導指出，因應美歐的貿易限制，中國正在尋找新的市場，俄羅斯、巴西、東南亞等國家和地區，以及其他低收入國家，就是中國的新目標。

過去2年來，中國對俄羅斯的出口在西方國家對俄制裁下激增了70%。其中，在中國國內車市迅速向電動車轉型，傳統燃油車產能過剩下，中國一直在向俄羅斯出口大量燃油車。

根據報導，中國正在出口與以往不同類型的產品。摩根士丹利（Morgan Stanley）的數據顯示，2023年包括電動車、電池、太陽能電池板和成熟製程晶片在內的新類型產品，已占中國出口總額的8.5%，而2018年只有4.5%，但這些產品在歐美遭到了強烈反對。

然而，價格實惠的中國商品可能受到許多較低收入國家的歡迎。據統計，2023年巴西電動車和混合動力車的銷量幾乎成長了1倍，而中國比亞迪的電動車就占巴西同年電動車總銷量的一半以上。至於混合動力車，中國車廠在巴西的銷量也名列前茅。

東南亞是中國更大的出口目標，如今已超過了美國及歐盟。2024年到目前為止，東南亞和拉丁美洲合計占中國出口的近1/4，雖仍低於美國和歐盟總和的29%，但整體上，東南亞對中國而言，是具有良好成長潛力、規模可觀的市場。

但報導提到，雖然許多開發中國家整體上對中國相對友好，但也難免受到國內政治壓力的影響，仍有可能對來自中國的進口商品設置壁壘。

像是許多拉丁美洲國家已經提高了鋼鐵關稅，以保護國內產業。巴西最近重新對電動車徵收關稅，以鼓勵國內生產，關稅最初為18%，2026年將提高到35%。而中國車廠如比亞迪在當地建廠，有望創造就業機會，將可能緩解一些緊張。

目前為止，中國將出口轉向對開發中國家的策略是行之有效的。但在保護主義日益盛行的大環境下，這一策略也將面臨限制。