深圳老牌房企3小時閃裁建案所有員工 前員工怒嗆：誰來賣房？

中國財經媒體今天報導，深圳老牌房企與投資集團為開發案共同聘雇的40幾名員工，在3小時內遭集體解雇，部分員工到空無一人的辦公大樓求償無門，近日當地住建局已調查該建案，並要求該房企改正違法行為。

每日經濟新聞報導，深圳老牌房企深圳市瀅水房地產開發有限公司、中泓投資集團（深圳）有限公司，共同開發位在深圳龍華的建案「天湖島花園」，近日傳出這兩家公司在3小時內開除該建案全體40多位員工。

11日下午，瀅水房產前員工、天湖島花園項目施工人員前往中泓投資和瀅水房產的辦公大樓前維權抗議，卻當場發現業者張貼的通知。

通知表示，公司因受大環境影響，經營遇到嚴重困難，為繼續發展，公司不得已調整經營，公司決定將引進合作方，並裁撤現有的各部門及員工，以便「理順合作關係」。

瀅水房產前員工劉林（化名）對此表示不認同。他認為，若公司經營困難把員工全部裁掉，「誰來建設、誰來賣房？接手的人不用發工資嗎？」。

劉林回憶，5月底公司曾發出一筆遠高於平常工資的款項，後來看到公司門口張貼的裁員通知，才發現這筆款項是公司的經濟補償款，其他同事也是類似遭遇，在未經歷任何工作交接的情況下就被裁員。

劉林說明，瀅水房產算是深圳龍華本地老牌房企，在龍華開發瀅水山莊、天湖島花園、萬家燈火等建案，以前在龍華區域規模做得很大。

劉林及該公司其他前員工透露，天湖島花園用地的土地證登記權利人為鵬寶東，但項目實際權利人為瀅水房產。20多年前瀅水房產不具備開發資格，就由鵬寶東掛名，並向瀅水房產收取費用，但不參與建案營運。

負責天湖島花園建案的園林建設鍾姓員工表示，該建案工程款均由施工方先行代墊，公司銷售房產後，施工方將陸續收到款項。然而，目前推案方全體員工被告知解散，找不到具體的對接人，房子也沒人賣了。

近日，深圳市龍華區住房和建設局已向瀅水房產下達責令整改違法行為通知書。其中提到，當局已於5月30日對瀅水灣項目進行調查，發現該房企未按時足額往農民工工資專戶撥付人工費用、未依法提供工程款支付擔保等違法行為，責令瀅水房產於11日前整改違法行為。

天湖島花園總建築面積約20萬平方公尺（約6萬500坪），為龍華一線湖景純住宅，據了解，目前建案主體基本上已完工。

據前員工吳鵬（化名）推算，目前公司累計有約人民幣5億元（約新台幣21億元）工程款未支付，但該建案有328套在售房源，一期房源可售價值超過人民幣20億元，只需賣出3成就可還清相關欠款，且建案後續還會推出第二期。