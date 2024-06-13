歐盟加徵反補貼關稅 上汽：採取必要措施保護權益

中國國企上汽集團被歐盟加徵最高額的38.1%反補貼關稅，對此公司表示將採取一切必要的法律和商業措施，切實保護自身的權益，並呼籲歐盟委員會慎重考慮其決定，避免人為設置貿易壁壘。

歐盟執委會12日宣布對中國進口電動車加徵暫時性反補貼關稅，在受調查的中國3大汽車集團中，比亞迪將被加徵17.4%、吉利汽車20%，上汽集團因配合調查度低，將被加徵最高額38.1%關稅。

上海汽車集團是中國最大的汽車製造商，還是中國國有企業，如今首當其衝將被加徵最高額的38.1%關稅，恐嚴重衝擊其在歐洲的銷量。

綜合中國媒體報導，上汽集團今天表示，對歐盟的決定深感失望，相關措施不僅違背了市場經濟原則和國際貿易規則，甚至可能對全球汽車產業鏈的穩定和中歐經貿合作產生較大不利影響。

上汽集團表示，將密切關注事態的發展，並採取一切必要的法律和商業措施，切實保護自身的合法權益和全球客戶的利益。期望歐盟能夠認真傾聽中、德兩國汽車企業的呼聲，堅決避免人為設置新能源汽車貿易壁壘，切實維護公平競爭的市場環境。

上汽也呼籲歐盟委員會慎重考慮其決定，並與包括中國在內的全球汽車產業夥伴進行建設性的對話，共同尋找促進公平競爭和可持續發展的解決方案。

根據歐盟公告，如果與中國當局的討論未能達成有效的解決方案，這些暫時反補貼關稅將從7月4日起徵收。

中國商務部12日表示，會堅定捍衛中企合法權益。