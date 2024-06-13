集微諮詢發佈《中國半導體激光熱處理設備市場報告》

在半導體工藝中，熱處理是不可或缺的重要工藝之一。熱處理設備用於對晶圓進行加熱處理，以實現所需的化學反應和物理變化。熱處理設備通常採用快速熱處理（RTP）或高溫退火等技術，以實現高效、穩定地加熱處理操作。按照設備形態劃分，熱處理設備可以分為立式爐、臥式爐、快速熱處理爐和激光退火設備。

《中國半導體激光熱處理設備市場報告》以半導體熱處理設備概述、全球半導體市場發展情況及預測、半導體設備行業發展現狀及預測、半導體熱處理設備市場、半導體激光熱處理設備概述、半導體激光熱處理設備市場情況、中國半導體激光熱處理設備產業發展趨勢七大章節展開，全方位解讀中國半導體激光熱處理設備市場。為幫助業內人士全面詳實了解中國半導體激光熱處理設備市場，集微諮詢結合一手調研和數據庫信息，重磅發佈《中國半導體激光熱處理設備市場報告》。

半導體熱處理設備市場

從市場規模來看，根據Gartner統計2022年全球熱處理設備市場規模約為30億美元；從市場結搆來看，全球熱處理設備市場主要分為三種設備，其中快速熱處理設備14.1億美元，佔比47%，氧化/擴散爐10.8億美元，佔比36%。

從競爭格侷來看，全球熱處理設備市場由應用材料、東京電子和日立國際電氣壟斷，佔有率分別為46%、21%、15%，國產廠商有所突破，屹唐股份份額約5%，北方華創份額0.2%。根據Gartner預測，2023年全球熱處理設備市場規模大約增長5%，約為31.5億美元。

根據集微諮詢（JW Insights）測算，目前中國熱處理設備約佔全球熱處理設備市場的35%，由於目前全球統計熱處理設備並沒有將激光熱處理設備納入統計範圍，因此根據集微諮詢（JW Insights）測算，2023年中國半導體熱處理設備市場規模約為90億元，未來半導體熱處理市場將保持較好的上升空間預計到2028年，中國半導體熱處理將超過200億元。

集微諮詢（JW Insights）認為，激光熱處理技術具有能耗低、加工效率高、可重復性好等特點，將成為未來半導體製造業的主要發展方向之一。同時，激光熱處理高精度和高準確度的優點決定其將成為先進製程的重要解決方案之一。

半導體激光熱處理設備概述及市場情況

激光熱處理設備是一種在半導體行業廣泛應用的表面處理設備，通過利用高能激光對材料進行加熱和冷卻，實現材料表面微觀結搆的改變，從而改善材料的性能和特性。

目前，激光熱處理設備主要應用於半導體器件的製造過程中，可分為激光退火設備和激光材料改性設備。激光退火設備和激光材料改性設備這兩種設備基本覆蓋激光熱處理設備超過90%的市場。

其中，退火設備包括晶圓退火、金屬薄膜退火以及針對特定器件的侷部退火等幾種設備。激光材料改性設備包括激光誘導結晶設備和激光外延生長設備。

（1）激光退火設備

在應用領域方面，激光退火設備主要應用於功率器件和IC前道製造領域。目前來看，功率半導體是激光退火機主要應用場景，應用佔比超過七成，其次為先進製程芯片領域的產品。集微諮詢分析認為，得益於技術進步，功率半導體性能、體積實現較大升級，在此背景下，市場對激光退火機的要求也不斷提升，智能化、高端化、精細化將成為其重要升級方向。

其中，在功率器件領域，功率器件按材料類型可分為傳統的矽基器件以及寬禁帶材料器件，目前具有廣泛應用基礎的矽基器件仍是未來很長時間內的主流產品，例如IGBT器件等；隨著第三代寬禁帶半導體材料SiC的研發越發成熟，SiC器件的需求將逐漸增多，激光退火也將是SiC器件的主要退火方案。

根據集微諮詢統計的目前中國大陸正在建設和擴產的具有IGBT生產能力的產線情況估算，集微諮詢調研認為，2023年中國矽基功率器件IGBT激光退火設備市場規模約為0.42億元。根據集微諮詢（JW Insights）測算，2024年—2025年中國矽基功率器件IGBT激光退火設備市場規模約為1.44億元。

碳化矽晶圓激光退火設備主要應用在碳化矽晶圓進行熱處理。經集微諮詢統計，截至2023年11月底，我國SiC功率晶圓製造實際落地產線的企業超過15家，主要有：中車時代電氣、三安、泰科天潤、積塔半導體等。

根據集微諮詢統計的中國碳化矽功率器件產線規劃情況，集微諮詢（JW Insights）調研認為，2023年設備需求約為11台，單台設備價格約在400萬元，2023年中國碳化矽功率器件激光退火設備市場規模約為0.44億元。根據集微諮詢（JW Insights）測算，2024年—2025年中國碳化矽功率器件激光退火設備需求約68台，總計市場規模約為2.72億元。

在IC前道製造領域，激光退火是28nm及以下邏輯芯片製造前道工序中不可缺少的關鍵工藝之一。目前先進工藝需要兩道激光退火工藝，包括前道激光尖峰退火設備（LSA）和前道激光退火設備（DSA)。

根據中國先進製程產線規劃情況，集微諮詢調研認為，2023年國內先進製程激光退火設備需求約為16台，根據目前28nm-40nm邏輯芯片激光退火設備LSA單價約在6000萬元/台，DSA單價約在5000萬元/台，因此2023年中國先進製程激光退火設備市場規模約為8.8億元。集微諮詢分析認為，2024年—2025年國內先進製程激光退火設備LSA和DSA的需求分別約為38台，中國先進製程激光退火設備市場規模約為41.8億元。

隨著DRAM和NAND的工藝縯進，LSA和DSA激光退火設備也成了存儲器製造的必須工藝。根據集微諮詢調研，目前國內存儲廠商已經開始導入LSA和DSA設備用於存儲器的邏輯芯片部分製造，但由於目前屬於試驗和樣機階段，產能和需求預計將在2025年以後產生。

綜上所述，2023年，矽基功率器件激光退火設備、碳化矽功率器件退火設備和邏輯芯片激光退火設備的市場規模分別為0.42億元、0.44億元和8.8億元，因此2023年中國半導體激光退火設備市場規模約為9.66億元。

2024—2025年為國內前道設備產能爬升高峰期，矽基功率器件激光退火設備、碳化矽功率器件退火設備和邏輯芯片激光退火設備市場規模分別為1.44億元、2.72億元和41.8億元，因此2024—2025年中國半導體激光退火設備市場規模約為45.96億元。

（2）激光材料改性設備

目前，激光材料改性設備主要用在多層NAND和DRAM的製造。其中包含高層NAND中的特定區域結晶和DRAM中非晶矽的缺陷消除及脩復。

根據集微諮詢（JW Insights）調研，2024—2025年中國NAND激光誘導結晶設備市場規模約為2.4億元。2024年—2025年DRAM缺陷脩補設備需求約為37台，2024年—2025年DRAM缺陷脩補設備市場規模約為11.1億元。

綜上所述，2023年中國激光熱處理設備市場規模約為9.66億元，隨著2024—2025年中國大陸製造產線的高速擴產，預計2024—2025年中國激光熱處理設備市場空間合計約為59.46億元。

根據集微諮詢（JW Insights）測算，由於2023年受美國設備禁令影響，產線產能擴產受限，但國內激光熱處理設備交付需求下降，2023年僅為9.66億元，但由於國產設備呼聲和騐証程度和成熟度逐漸加深，隨著2024年國內產線的產能爬升回復，設備的需求快速上漲，2024年和2025年將保持較快增長，分別達到27.03億元和32.43億元，後續隨著碳化矽產能和國內鵬芯旭、昇維旭等產線產能擴產，預計2028年將達到49.33億元。

半導體激光熱處理設備競爭格侷及產業發展趨勢

全球半導體激光熱處理設備主要被海外廠商壟斷，主要包括三井集團（JSW)、日本住友重工、應用材料、斯科半導體、Veeco等，全球前五企業市場佔比近83.5%，整體市場集中度較高，高端市場幾乎由國外企業壟斷。預計未來幾年行業競爭將更加激烈。

激光熱處理設備市場主要集中在亞太地區，其中又以中國、日本、韓國等國家為主要參與者。中國台灣地區是全球最大的市場，佔有大約30%的市場份額，之後是韓國和中國大陸，分別佔比20%和15%。

由於國內市場起步晚，目前我國激光退火機及其核心零部件需求仍依賴進口，未來國產替代空間廣濶，國內廠商主要包括華卓精科、上海微電子、成都萊普科技、大族激光、瑤光半導體等。隨著國內設備產商逐漸成熟，將逐漸佔領國外龍頭企業的市場份額，國內企業具有較大的上升空間。

在國家安全、卡脖子壓力下，半導體設備市場需求增加；國家支持和市場需求調動了各路產業資本跑步進入半導體設備領域；國內全產業鏈大力配合支持，半導體設備研發工作相比此前大幅提速，半導體設備國產化率的穩步提升。中國半導體激光熱處理設備產業發展趨勢主要有：

（一）集成電路政策為國產激光熱處理設備行業發展製造有利條件。目前階段形成了集成電路政策紅利為半導體設備保駕護航，半導體設備為下遊集成電路提供良好的設備加工條件的優質發展環境。

（二）設備國產化率提升，國產設備商快速崛起。2023年半導體設備國產化率提升有望超出市場預期，對國產激光熱處理設備的市場空間增加起到較大的促進作用。

（三）激光熱處理設備逐步取代傳統退火設備和改性設備。隨著超大規模集成電路製造技術、新型薄膜晶體管顯示技術和大面積OLED顯示技術的日益成熟和規模化，激光熱處理技術逐漸取代傳統的爐管退火、快速熱退火、尖峰退火、快閃退火，成為新—代主流退火和改性技術。

（四）異搆集成等後摩爾時代工藝將為激光熱處理設備提供更多的應用空間。為了推動製造技術的發展，未來將形成更加開放的生態系統，而這個生態的發展離不開高精度的激光熱處理設備，不管在以3D堆疊為核心的存儲領域還是以低線寬為核心的邏輯芯片領域，都將對應出現更多的高精度應用場景，為激光熱處理設備提供更多的應用空間。

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