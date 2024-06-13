買房被套牢 北京人置產想養老卻賣不掉租不出

「我原想靠這套房養老的，沒料到是這結果」。年近50的北京人小黃說起自己購屋卻遭套牢的經驗不勝唏噓，看到官方近期各種救市措施，她有一種置身事外的蒼涼感。

小黃曾任職阿里巴巴、今日頭條等中國巨頭型企業，負責公司社會責任領域的工作，原本一向疏於理財，卻因為離婚重新單身加上年齡因素而在2017年買下生平第一幢房子，地點在河北廊坊市，距她所居的首都北京市區40公里。

小黃當時是在朋友邀約下一起「團購」買房，房價因此有所優惠，總價約人民幣200萬元（約新台幣880萬元）出頭，房子是預售型，目前每個月需還貸5000多元。

小黃告訴中央社，當時的想法很簡單，就是房價若上漲就脫手賺一筆，或是放著收租金，而有了自己的房子，未來養老就更多一層保障。

只是平時不太注意房市消息的小黃沒料到她會成為這波房價滾滾下跌的「接盤俠」，這幾年從進場買房、滿懷期待、開始覺得不對勁、遲疑要不要出脫，一直到最後想出售、甚至賠本出售卻賣不掉。

賣不掉，那收租金呢？這又是個小黃想到就皺眉的話題。

當地是新社區，不少房屋所有人都如同小黃屬於投資型業主，原本就沒打算去住，而建商承諾的配套措施沒跟上以及需求等因素，讓小黃的房子落成後一直閒置，「我自己也就是去看了兩、三次，不想看，看了心煩」。

北京房屋仲介人士表示，除了廊坊，河北燕郊等北京周邊城鎮也不乏這種例子。因為距離北京近，成為口袋不那麼深卻想投資者的標的，但隨著整體房市下滑，目前市價基本都低於當初買價。

近年中國各地法拍屋數字急劇上升，房市研究機構中國指數研究院先前的監測數據顯示，今年1月中國各類法拍屋掛拍數量達10.04萬間（其中住宅5.14萬間），較去年1月的6.77萬間激增48.2%。

中國指數研究院指出，中國的法拍屋掛拍數量自2020年就持續成長，去年各類不動產法拍掛拍總量達79.6萬間，創歷史新高，年增36.7%，其中住宅法拍屋掛拍38.9萬間，年增43%。

此間財經媒體分析，市場出現這麼多法拍屋的其中一大原因就是貸款斷供及借貸擔保，民眾可能高價買房後，資金出現困難無法還貸，導致房子走上法拍的命運。

小黃表示，如果真的付不出貸款迫使房子法拍，她會因此被「限高」，一旦被限制高消費，就不能搭飛機、坐高鐵，對於必須經常赴外省市出差的她來說極為不便。

中國房市從高處摔落後，因建商資金相關問題而出現可觀的「爛尾樓」，野村證券中國首席經濟學家陸挺去年底曾估計約有2000萬戶沒有完工的預售屋。

有人告訴小黃，相較於那些無語問蒼天的爛尾樓屋主，她所面臨的只是暫時的困境。

是這樣嗎？小黃說，政府現在出手救市，爛尾樓也是要解決的重點，而且爛尾樓屋主還可以喊冤，她卻只能沉默、不知何時才能解套地等下去。