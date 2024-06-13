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中國5月CPI成長率微增 凸顯消費需求偏弱

中央社／ 上海13日電

中國5月消費者物價指數（CPI）年增率0.3%，連續4個月維持正成長。中國機構專家剖析，5月CPI成長率反映，在國內市場供給充裕情況下，整體消費需求偏弱。

中國國家統計局最新統計資料顯示，5月CPI年增率0.3%，漲幅持平4月年增率，連續4個月維持正成長。5月CPI月增率負成長，呈現-0.1%，4月月增率則為0.1%，由正轉負主要來自季節性調整影響

中國新聞網、澎湃新聞等媒體引述相關機構專家意見剖析CPI最新數據表現。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認爲，5月CPI成長率反映國內市場需求整體偏弱，市場供給保持充裕。國內消費、房地產市場修復尚需要一段時間，以目前來看，物價溫和成長，供需朝著平衡方向發展。

周茂華表示，國內商品消費需求動能有望增強，豬肉供過於求壓力改善、能源等商品價格走高和去年基數相對較低等情況，將對物價回升釋放利好；另外也要多加注意極端氣候、上下游成本對於終端物價的影響。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬指出，5月CPI成長率顯示，目前消費需求回溫是受到短時間節日效應影響，長期一般性核心消費需求依舊偏弱。

東方金誠研究發展部總監馮琳表示，「五一」長假後，旅遊需求大幅回落，機票、飯店、景區消費等價格季節性下滑；不過年增率漲勢維持較高水準，帶動5月服務價格CPI年增率達0.8%，顯示服務消費發揮物價水準拉動效應。

另有分析人士提到，由於「618年中購物節」在5月中旬開跑，導致家電、手機等產品價格提前打折，這也是扣除食品和能源價格的核心CPI年增率由4月0.7%跌為5月0.6%的原因之一。

CPI 成長率

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