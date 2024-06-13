快訊

覆議案交鋒／綠營大咖缺席街頭宣講 內部憂「青鳥難飛」

羽球／戴資穎巴黎奧運「最後一舞」 形象影片致敬

韓國瑜嗆莊瑞雄「雞蛋挑鋼筋」…朝野唇槍舌戰2小時 國會改革覆議案21日議決

大陸畢業季來臨 調查：一線與新一線城市校招職位下降

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸獵聘公司調查顯示，今年一線城市與新一線城市校招職位數量下降。圖為北京海淀區清河街道2023年舉辦針對應屆畢業生為主的招聘會，現場不少人參與。（記者廖士鋒／攝影）
大陸獵聘公司調查顯示，今年一線城市與新一線城市校招職位數量下降。圖為北京海淀區清河街道2023年舉辦針對應屆畢業生為主的招聘會，現場不少人參與。（記者廖士鋒／攝影）

大陸今年即將有1,179萬大學生畢業，就業壓力相當沉重，有調查指出，今年一線與新一線城市校招職位呈現下降趨勢，二三四線城市則上升，畢業生就業機會出現下沉趨勢。

獵聘大資料研究院13日發布「2024高校畢業生就業數據報告」，結果顯示， 2024年Q1新發校招職位集中在一線和新一線城市，占比分別為36.96%、33.20%，加總為70.16%。但對比來看，一線和新一線新發校招職位占比有所下降，降幅分別達7.33%、2.72%，其他二三線與四線以下城市新發校招職位占比則有所上升。

調查還顯示，相較於2023屆畢業生，沒有明確求職目標或者迷茫的畢業生占比略有上升，從33.94%上升為36.26%。同時，2024屆畢業生認同「先就業再擇業」的畢業生占比74.36%。對比2023屆和2024屆畢業生調研結果發現，畢業生更加關注企業前景和個人發展，相對來說工作城市和離老家近等因素的重要性在下降。

調研結果顯示，2024屆畢業生最想去的是央、國企，占比為48.04%；排在第二位的是政府機關、事業單位，占比20.55%。2024屆畢業生最理想的崗位類型中選擇「公職類」最多，占比44.11%。

獵聘大數據還顯示，2024年Q1工商管理、電腦科學與技術、會計學、人力資源、市場行銷等專業畢業生比較受用人單位青睞。2024年Q1新發校招職位同比增長的細分行業則主要歸屬製造業，如整車製造、傢俱與家居、家電等。

大陸青年失業率問題，近年備受關注。大陸國家統計局3月20日公布2月份全大陸城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率高達15.3%。

據人民日報12日報導，目前大陸人社部已經啟動「2024年百日千萬招聘專項行動」，官方期盼利用100天集中為高校畢業生等群體提供超過千萬個就業崗位。6月7日至16日，百日千萬專項招聘行動首周推出互聯網、醫藥衛生、金融、能源製造等4個線上招聘專場，預計共有2.6萬家用人單位提供25.9萬個崗位。

一線城市 職位 高校

延伸閱讀

傅崐萁批賴清德挑釁大陸 王定宇反嗆：匪幹論調、中共爪牙

挑戰小鐵人再潛水種珊瑚 澎湖風櫃國小11畢業生帥爆

陳其邁憶當年敗選「連走路都被檢討」 鼓勵畢業生逆境成長

攀樹才能領畢業證書 彰化偏鄉小學喜獲畢業生捐款回報

相關新聞

大陸畢業季來臨 調查：一線與新一線城市校招職位下降

大陸今年即將有1,179萬大學生畢業，就業壓力相當沉重，有調查指出，今年一線與新一線城市校招職位呈現下降趨勢，二三四線城...

浙台周杭州分場 電電公會陸代表：推動兩岸數字經濟圈

「2024浙江台灣合作周」分會場「海峽兩岸數位經濟產業對接會」12日下午在杭州登場，台灣電電公會大陸首席代表邱全成致詞表...

2024浙台周登場 12台資項目簽約

「2024浙江台灣周」（浙台周）開幕式12日在杭州登場，今年以「新質生產力與浙台融合發展」為主題，浙江省長王浩、國台辦副...

廣西加快建跨境產業鏈供應鏈

廣西壯族自治區主席藍天立12日在大陸國務院新聞辦公室記者會上表示，廣西將建好沿邊臨港產業園區和中國—東協產業合作區，加快...

大陸今年境外IPO上市 放行76家

據大陸證監會網站統計，今年以來，76家企業境外首次公開發行（IPO）上市備案獲通過，已經超過去年全年（72家）。其中，3...

大陸電動車四年後衝2,300萬輛 IDC：市場規模年複合增長率達22%

國際調研機構IDC發布最新報告，預測大陸電動車市場規模將在2028年超過2,300萬輛，年複合增長率（CAGR）達22....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。