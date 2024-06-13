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浙台周杭州分場 電電公會陸代表：推動兩岸數字經濟圈

聯合報／ 特派記者陳宥菘／杭州即時報導
「2024浙江台灣合作周」杭州分會場「海峽兩岸數位經濟產業對接會」12日下午登場。記者陳宥菘／攝影
「2024浙江台灣合作周」杭州分會場「海峽兩岸數位經濟產業對接會」12日下午登場。記者陳宥菘／攝影

「2024浙江台灣合作周」分會場「海峽兩岸數位經濟產業對接會」12日下午在杭州登場，台灣電電公會大陸首席代表邱全成致詞表示，電電公會致力於推動「兩岸數字經濟圈」，將加強與杭州與周邊地區的產業對接，共同探索5G、互聯網、人工智慧，讓更多台灣新創團隊進入更廣大的大陸市場。

「2024浙台周」12日至15日在浙江舉行，本次杭州分會場對接會重點介紹杭州的數位經濟產業政策與發展機遇，旨在深化杭台數位經濟產業聯結，培育兩岸數位經濟核心產業融合發展新高地。包含台灣工總、台灣電電公會等工商團體，以及大陸全國台企聯、浙江省海促會台商台企專委會負責人，與兩岸企業家、專家代表等150多人出席與會。

電機電子工業同業公會（電電公會）大陸首席代表、英業達集團（北京）電子技術有限公司總經理邱全成致詞表示，電電公會致力於推動「兩岸數字經濟圈」，可以讓更多台灣新創團隊進到大陸市場，將加強與杭州與周邊地區的產業對接，促進人才交流與培訓，共同探索5G、互聯網、人工智慧，推動兩地企業在智慧城市、智能製造等領域合作專案落地。

就打造兩岸數字經濟圈，台灣與大陸如何達到優勢互補，邱全成在會後接受本報訪問進一步表示，以基礎建設來看，由於大陸受限於中美競爭，台灣在算力上會更先進，但大陸也發展出自己一套數字基礎建設，因此硬件雖難相容，但透過互聯網層級連結，就能幫助具有算力軟實力的台企獲得更廣大的市場。

生產汽車零部件的敏實集團此次與杭州臨空經濟示範區管委會合作，簽約打造「數智製造園區」，敏實控股董事會主席、台灣工總副理事長、全國台企聯常務副會長秦榮華致詞坦言，數字化產業園不是自己的本行，但因為杭州招商「非常用力」，且措施是「著地」的，於是有了這次合作。

他並向台商喊話，「要用當地的市場、人才、能源、原材料，把錢賺回來，同時對方也能就業與經濟發展，全球都能發展起來」。

杭州市長姚高員致詞表示，台灣在積體電路、精密機械、生物技術等領域具有比較優勢，兩岸數位經濟產業深度合作動力強、空間大、前景好。他希望本次活動能為台商台企投資興業提供更廣大的資源管道和更優質的平台服務。

活動並就杭州數位經濟產業、濱江區物聯網產業區與杭州臨空經濟示範區，分別作了政策與平台的介紹。台資銀行富邦華一銀行設立杭州分行計畫在合作周12日上午的開幕式上完成簽約，對接會上則進行向杭州台資企業授信50億元人民幣的儀式。

「2024浙江台灣合作周」杭州分會場「海峽兩岸數位經濟產業對接會」12日下午登場，包含台灣工總、台灣電電公會等工商團體，以及大陸全國台企聯、浙江省海促會台商台企專委會負責人，與兩岸企業家、專家代表等150多人出席與會。記者陳宥菘／攝影
「2024浙江台灣合作周」杭州分會場「海峽兩岸數位經濟產業對接會」12日下午登場，包含台灣工總、台灣電電公會等工商團體，以及大陸全國台企聯、浙江省海促會台商台企專委會負責人，與兩岸企業家、專家代表等150多人出席與會。記者陳宥菘／攝影

台商 團隊

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