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鄭文燦：台商回台投資 好選項

經濟日報／ 記者廖士鋒謝守真／台北報導

海基會昨（12）日與台南市政府共同舉辦「布局台南，展望全球」投資趨勢論壇，向台商簡報投資台灣三大方案。海基會董事長鄭文燦表示，美中貿易戰後全球供應鏈重組，廠商思考如何去風險化，因此「China+1」成為潮流。至於「+1」要選擇到哪裡投資，回流台灣絕對是一個好選項。

鄭文燦強調，過去台灣在AI硬體方面做的很不錯，現在擴大到AI軟體應用、IC設計等方面，未來的發展前景還會更好。

鄭文燦還提到，台灣要成為「經濟日不落國」，在台商進行全球布局時，除了爭取中國大陸、東南亞、北美等市場外，台灣更是不能放掉的基地。未來台商企業可以在台灣進行人才培訓，讓海外員工回台短期訓練三至六個月後再派駐海外，這方面陸委會、經濟部都會提供充份協助。

羅文嘉強調，他和鄭文燦來到海基會後，有信心、有決心開創兩岸新局面。他說，海基會接受政府委託，執行兩岸協商、交流、服務工作，「追求的不是黨派利益，而是國家利益」。海基會的任務，就是站在國家利益上，創造兩岸雙贏的條件和空間，「是兩岸都要贏，而不是一方贏；不是互相傷害，是互相雙贏」。

台南市副市長趙卿惠表示，這兩周國際AI大廠紛紛來台，讓台南人有很強的共榮感。

台南 海基會 鄭文燦

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