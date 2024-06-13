大陸今年境外IPO上市 放行76家

據大陸證監會網站統計，今年以來，76家企業境外首次公開發行（IPO）上市備案獲通過，已經超過去年全年（72家）。其中，33家擬赴港上市，43家擬赴美上市。分析認為，大陸官方鼓勵企業走出去，在政策上也提供便利。

從已上市企業來看，截至6月11日，今年內已經有32家陸企在境外上市。其中，21家赴港上市，11家赴美上市。從行業來看，資訊、消費行業公司較多。

證券日報報導，南開大學金融發展研究院院長田利輝表示，這表明大陸企業國際化進程加速，部分企業有意願和能力進行國際化布局，尋求更廣闊的市場和資本。而資訊行業和消費企業數量較多，展現出這兩個行業具有較強的市場活力和發展潛力。

對於境外上市熱度攀升，中央財經大學資本市場監管與改革研究中心副主任李曉分析原因有三：一是大陸企業融資需求提高，到境外資本市場尋求更多的融資機會；二是境外資本市場對企業的吸引力增強，能夠為企業提供靈活廣泛的融資方式；三是大陸官方對境外上市持開放態度。