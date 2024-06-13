大陸電動車四年後衝2,300萬輛 IDC：市場規模年複合增長率達22%

國際調研機構IDC發布最新報告，預測大陸電動車市場規模將在2028年超過2,300萬輛，年複合增長率（CAGR）達22.8%。報告指出，隨著小米、智界等品牌強勢入局，大陸汽車電動化、智慧化進程繼續穩定推進。

報告提及，電動車發展進入穩定增長階段，今年第1季大陸乘用車市場中，電動車在新車中的占比與2023年同期相較，繼續呈上升態勢。電動車在乘用車市場的突破主要集中於入門級（人民幣10萬元左右）與中高端（人民幣30萬元左右）兩個價位段。

據大陸乘聯會數據，大陸5月電動車生產達到88.1萬輛，年增31%、月增9.9%；零售80.4萬輛，年增38.5%、月增18.7%。

值得注意的是，大陸整體乘用車5月銷量年減1.9%，意味在整體車市低迷下，電動車能仍維持強勁的銷量增長，燃油車市場規模正逐漸縮小。

實際上，大陸5月電動車國內零售滲透率47%，較去年同期33%提升14個百分點。其中，自主品牌中的新能源車滲透率71.2%；豪華車中的新能源車滲透率28.4%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有7.5%。

不過，今年以來，大陸車市價格戰打得火熱，外界也對市場前景擔憂。乘聯會秘書長崔東樹表示，今年前五月車輛降價規模已超過2023年全年的九成，且超越2022年降價總規模，其中2至4月降價數量分別為29款、49款和54款。