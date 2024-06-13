廣西加快建跨境產業鏈供應鏈

廣西壯族自治區主席藍天立12日在大陸國務院新聞辦公室記者會上表示，廣西將建好沿邊臨港產業園區和中國—東協產業合作區，加快構建「粵港澳大灣區—北部灣經濟區—東協」跨境跨區域產業鏈供應鏈。

中新社報導，當前，廣西正持續擴大對內、對外開放，加快打造大陸國內國際雙循環市場經營便利地。藍天立提到，「便利地」建設就是要大力提升投資、貿易、消費、資金流動、人員往來、物流運輸等方面便利化水平。

為此，廣西將構建立體高效聯通體系。據藍天立介紹，廣西已建成36條出省出海出邊高速公路通道，動車與20個省份直通「當日達」，北部灣港通航全球100多個國家和地區的200多個港口，航空網絡通達東協各國，基本形成江海聯動、海鐵聯運、水陸並進、空港銜接的現代立體交通格局。

目前，廣西正加快建設中越邊境智慧口岸。據瞭解，智慧口岸建成後，貨物可實現24小時不間斷、無人化、智能化通關，南寧至越南河內貨物24小時內運抵，至越南北部邊境4省12小時內運抵。

此外，廣西將打造跨境跨區域產業鏈供應鏈。例如，欽州已形成以中石油、華誼等為龍頭的石化產業，並與多個東協國家在化工、新能源材料等領域初步建立了跨境產業鏈合作。

近幾年，廣西通過中國—東協博覽會平台建立了覆蓋交通、貿易等40多個領域的中國—東協合作機制。藍天立表示，未來廣西將全面對接《區域全面經濟伙伴協定》（RCEP）經貿規則，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，吸引人才、資本、資訊、技術等要素集聚。