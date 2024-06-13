2024浙台周登場 12台資項目簽約

「2024浙江台灣周」（浙台周）開幕式12日在杭州登場，今年以「新質生產力與浙台融合發展」為主題，浙江省長王浩、國台辦副主任潘賢掌、大陸全國台企聯會長李政宏、兩岸企業家峰會台方副理事長陳瑞隆、兩岸企業家峰會陸方副理事長張平等人出席並致詞。另有12個台資項目在現場簽約。

「浙台周」聚焦兩岸經貿交流合作領域，本屆以「新質生產力與浙台融合發展」為主題，活動移師杭州國際博覽中心舉辦，有來自大陸官方、兩岸工商團體、行業協會、企業與台商台青共1,500多人到場。

值得一提的是，每年「浙台周」都會有一大批台資項目落地簽約。自主會場2016年設置在杭州以來，七屆合作周累計簽約280多個台資項目，總投資超過284億美元。

今年浙台周12日開幕式當天，有12個台資項目在現場簽約。據了解，項目涵蓋高科技晶片、新能源汽車、醫療健康、運動防護、旅遊等多個行業。如敏實集團打造數智製造杭州園區項目、紹興半導體先進封裝加工項目、溫州瑞安新能源汽車安全智能有序充電項目、富邦華一杭州分行項目等。

此次合作周開幕式也邀請知名兩岸創業家代表作主題演講。講者包含出身台灣、阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信，鴻海旗下工業富聯董事長鄭弘孟，台灣工總副理事長、敏實集團董事會主席秦榮華，新華三集團總裁兼執行長于英濤。

另有4名兩岸青年企業家進行對話交流，包含寧波齊芯半導體科技董事長黃昭仁、納獅新材料董事長袁安素等2名台商。另外，兩岸青年交流方面，舉行「中華好主播」兩岸青年主播培訓營啟動儀式，20名入選培訓營的兩岸青年獲頒培訓營學員證書。

今年浙台周將於6月12日至15日在浙江舉行，活動以「1+7」的模式開展，除在12日上午在杭州舉辦開幕式外，合作周期間以及後續還將在杭州、寧波、溫州、嘉興、紹興、金華、麗水等城市設置分會場，各自從數位經濟、健康產業等領域舉辦舉辦專題經貿對接活動。