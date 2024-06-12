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阿里巴巴蔡崇信：願幫助更多台灣品牌擴展全球市場

聯合報／ 特派記者陳宥菘／杭州即時報導
阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信12日出席「2024浙江台灣合作周」開幕式時表示，阿里願意與台灣創業者開展更廣泛的合作，以高效的平台服務和良好的用戶體驗，幫助更多來自台灣的品牌擴展全球的市場。記者陳宥菘／攝影
阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信12日出席「2024浙江台灣合作周」開幕式時表示，阿里願意與台灣創業者開展更廣泛的合作，以高效的平台服務和良好的用戶體驗，幫助更多來自台灣的品牌擴展全球的市場。記者陳宥菘／攝影

阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信12日出席「2024浙江台灣合作周」開幕式時表示，阿里願意與台灣創業者開展更廣泛的合作，以高效的平台服務和良好的用戶體驗，幫助更多來自台灣的品牌擴展全球的市場。同時，希望和更多合作夥伴一起，依託阿里全球電商生態和供應鏈體系，更好地發揮大陸和台灣的優勢，讓更多中小企業共享貿易全球化的紅利，攜手共創一個更加繁榮的經濟世界。

出生在台灣的蔡崇信，去年9月接任大陸電商巨頭、阿里巴巴集團董事會主席。阿里巴巴於1999年在浙江杭州創立，蔡崇信也是創辦者之一。

蔡崇信12日上午出席在杭州舉辦的「2024浙江台灣合作周」開幕式並作主題演講。他回憶道，25年前他在杭州共同參與創辦了阿里巴巴，因此這次受邀請參加浙江台灣合作周，感到非常有意義。

蔡崇信回顧了阿里巴巴跟台灣合作的案例。他指出，早在2008年，阿里巴巴就在台灣設立了分公司，十多年來為台灣的中小企業提供一系列跨境電商的解決方案。阿里巴巴的B2B國際站、速賣通平台成為台灣企業走向全球的快速通道，助力台灣品牌走向國際舞台，把有台灣特色的商品賣給全球的消費者。另外去年淘寶和天貓平台就幫助近5,000個台灣品牌賣出了幾百億元。

他接著說，在公益方面，2015年成立的阿里巴巴台灣創業基金，為台灣的創業家和年輕人提供資金支持，協助他們實現夢想。這些年輕的創業家身上的使命感與激情，與阿里巴巴的使命「讓天下沒有難做的生意」有異曲同工之妙。

蔡崇信表示，同時阿里還在兩岸的溝通交流方面搭建更多的平台，比如與台灣院校聯合舉辦大學生跨境電商競賽，推動成立台灣首個B2B電商協會等等，阿里也有數百名來自台灣的同學到大陸發展就業。

展望阿里的未來，蔡崇信表示，過去一年，阿里確定了「用戶為先、 AI 驅動」的策略方向。通過不斷探索技術創新和服務升級，打造更開放、包容、可永續的數位經濟生態。阿里巴巴為技術驅動，作為一個技術的探路者，致力於保持基礎技術的領先，包括在AI內的技術創新，「相信新一代AI技術的突破勢必為兩岸企業開創前所未有的轉型升級契機」。

他並透露阿里將AI作為加速器，阿里自研的大語言模式和AI技術已經開始進入阿里巴巴生態體系中的各類業務應用場景，提升了使用者體驗與服務效能。同時，阿里的AI基礎模型也已經在PC、手機、汽車、創業、教育、醫療、遊戲等領域落地，服務超過9萬家企業。「未來我們願意與大家一起探索，來激發AI作為突破使用者體驗和商業模式的驅動力，並分享其帶來的巨大機運」。

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