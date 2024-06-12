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胡歌來台禁提「繁花」？陸委會：空穴來風無法評論

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
胡歌（中）12日抵台參加活動，受到兩岸高度關注。（記者李政龍/攝影）
胡歌（中）12日抵台參加活動，受到兩岸高度關注。（記者李政龍/攝影）

大陸影視明星胡歌12日來台參加活動，由於是指標性個案，受到兩岸廣泛關注，也傳出胡歌在台北的座談會，被要求不能提到「上海」和「繁花」。對此陸委會表示，相關說法是空穴來風、無法評論。

胡歌12日與上海台辦主任鍾曉等人同行抵台，胡歌並參加下午在松山文創園區舉辦的「對話青年」活動，傳出因規矩多，主辦單位透露整場活動都不能提到「上海」和「繁花」，但結果是現場其實胡歌多次提及拍攝「繁花」時的狀態與相關內容。

陸委會12日晚間表示，政府向支持兩岸健康有序交流，本次胡歌應台北市影音節目製作商業同業公會邀請，來台參加「對話青年」影視經驗交流活動，「係以短期專業交流事由提出專案申請，政府相關單位亦依既有專業交流法令規定與權責，通案性提醒」。

對於胡歌來台的談話內容，陸委會指出，有關媒體報導活動不能提到「上海」和「繁花」係空穴來風，「本會無法評論」。

陸委會重申，樂見兩岸藉由影視作品相互增進了解，「也歡迎中國大陸演藝人員來台分享影視從業經驗」。

上海 陸委會 青年

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