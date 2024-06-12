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陸電動車反補貼調查初裁披露 中汽協：歐方預設結果

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
蔚來第二先進製造基地。（圖／取自新華社）
蔚來第二先進製造基地。（圖／取自新華社）

歐盟6月12日宣布將向中國大陸電動車加徵關稅，最高達38.1%，措施可能會在7月實施。中國汽車工業協會對此回應，大陸汽車產業為維護大局積極配合調查，歐方卻濫用調查權，扭曲調查結果。

中汽協表示，歐盟委員會對大陸電動車反補貼調查罔顧事實，堅持認為大陸電動汽車產業存在高額「補貼」，對歐盟電動汽車產業帶來損害，並擬對中國出口的電動汽車徵收臨時性反補貼稅。

歐盟委員會自去年10月啟動對大陸電動車反補貼調查，中汽協稱，大陸汽車產業界為維護中歐汽車產業鏈安全穩定大局，積極配合調查，相關企業均按照調查部門要求認真提供材料，然而歐方在調查中預設調查結果，傾向性地選取抽樣企業，濫用調查權，隨意擴大調查範圍，嚴重扭曲調查結果。

中汽協表示，中歐汽車產業合作近四十年，企業間深度合作電動化、智慧化、聯網化等面向，共同為促進全球汽車科技進步，希望歐盟委員會不要將當前產業發展必經的階段性整車貿易現象視為長遠威脅，更不要將經貿問題政治化，濫用貿易救濟措施，要避免損害和扭曲包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈。

中企協最後呼籲，希望歐盟汽車產業界理性思考、積極行動，共同維護當前雙方合理競爭、互利共贏的局面，共同推動全球汽車產業的健康可持續發展。

歐盟 電動汽車

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