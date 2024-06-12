寶馬董座評歐盟對陸車加稅：是錯誤決策 會損害歐洲自身利益

歐盟委員會宣布，將從7月起對自中國大陸進口的電動汽車最高加徵38.1%的額外關稅。寶馬集團董事長齊普策表示，歐盟委員會對中國電動汽車加徵關稅是錯誤的決策，將會阻礙歐洲車企的發展，同時也會損害歐洲自身利益。

歐盟委員會12日發布公告稱，將從7月起對自中國進口的電動汽車最高加徵38.1%的額外關稅，如無法與中方達成解決方案，加徵關稅將於7月4日左右實施。

歐盟將對比亞迪、吉利汽車和上汽集團將分別加徵17.4%、20%和38.1%的關稅；對其它製造商將徵收21%的關稅；進口自中國的特斯拉汽車可能適用單獨的稅率。

對此，寶馬集團表示，寶馬集團對反補貼調查有著明確的立場。寶馬集團董事長齊普策對歐盟此番加稅措施發表評論說，歐盟委員會對中國電動汽車加徵關稅是錯誤的決策。加徵關稅將會阻礙歐洲車企的發展，同時也會損害歐洲自身利益。

寶馬集團董事長齊普策表示，貿易保護主義勢必引發連鎖反應，以關稅回應關稅，以孤立取代合作。對寶馬集團來說，類似增加進口關稅這樣的保護主義措施，無法幫助企業提升全球競爭力。寶馬集團堅定不移地擁護自由貿易。