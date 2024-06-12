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華為鴻蒙系統市占率 首次在中國超越蘋果 iOS

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
華為鴻蒙系統首次在中國超越蘋果 iOS。（路透）
華為鴻蒙系統首次在中國超越蘋果 iOS。（路透）

市調機構Counterpoint公布數據顯示，華為鴻蒙作業系統今年第1季在中國大陸市場占有率達到17%位居第二名，並且首次超過蘋果iOS的16%，主要原因是蘋果手機銷量衰退及華為手機熱賣。

華為鴻蒙系統在中國大陸市場與蘋果 iOS 長期競爭，2024 年第1季，華為以逐步增長的速度超越競爭對手。Counterpoint 最近發布的一份報告顯示，在此消彼長的結果下，華為鴻蒙在中國大陸市占率首度超過蘋果iOS。

與上一季（2023 年第4季）相比，鴻蒙系統的大陸市場占有率增加 1個百分點。外媒稱，雖然看起來數字不大，但這是一個了不起的增長，也預示著華為未來將取得更多成就。

對比之下，蘋果 iOS 在 2024 年第1季中國智慧手機作業系統市場中下降4個百分點來到16%，不過，市占率最高的是Android的68%，提高了4個百分點。外媒表示，正所謂「有人失就有人得」，華為的情況也是如此，如今它已開始在作業系統競賽中領先蘋果。

據悉，這是華為鴻蒙系統首次在中國市場超越蘋果 iOS，Counterpoint 強調，這種轉變是由於中國消費者大力支持本土產品。

外媒分析稱，由於 5G 網路的支持，鴻蒙系統的適配率從 2023年首季的 9% 躍升至今年今年首季的50%。隨著華為繼續專注於供應鏈問題，未來的市場條件可能會變得更加有利。

若從全球市場占有率來看，鴻蒙系統在中國和全球市場的表現都相當不錯，而蘋果 iOS 系統由於新功能，尤其是 AI 功能的缺失，在全球範圍的表現明顯下滑。

具體來看，鴻蒙系統在全球的市占率從去年首季的2%翻了一倍，達到 4%。反觀蘋果iOS從去年同期的20%下降為19%，蘋果在海外市場短期內還不會受到華為的威脅。

市占率 鴻蒙系統

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