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歐盟對電動車加徵關稅 陸商務部：赤裸裸的保護主義

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
據榮鼎集團估計，大陸2023年對歐盟外銷價值100億歐元的電動車，市場占有率增加一倍至8%。（美聯社）
據榮鼎集團估計，大陸2023年對歐盟外銷價值100億歐元的電動車，市場占有率增加一倍至8%。（美聯社）

歐盟12日通知汽車製造商，從7月起對進口自大陸的電動汽車暫時徵收最高25%的額外關稅。大陸商務部對此回應稱，歐方裁決披露中的認定缺乏事實和法律基礎，無視中方多次強烈反對。中方對此高度關切、強烈不滿，中國產業界對此深感失望、堅決反對。

大陸商務部表示，歐盟執委會罔顧中國電動汽車優勢來自開放競爭的客觀事實，罔顧世貿組織規則，罔顧中國相關企業對有關調查的全面配合，人為構造並誇大所謂的「補貼」項目，濫用「可獲得事實」規則，裁出異常高的補貼幅度，是赤裸裸的保護主義行為，是製造並升級貿易摩擦。

大陸商務部指出，此舉是以「維護公平競爭」為名行「破壞公平競爭」之實，是最大的「不公平」。歐方此舉不僅損害中國電動汽車產業合法權益，也將擾亂和扭曲包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈。

商務部發言人表示，歐盟執委會一手高舉綠色發展大旗，一手揮舞「保護主義」大棒，將經貿問題政治化、武器化，不符合中歐領導人關於加強合作的共識精神，將影響中歐雙邊經貿合作氛圍，不利於歐盟消費者自身的利益，也將破壞歐盟自身綠色轉型和全球應對氣候變化合作的大局。

大陸商務部最後呼籲，敦促歐盟立即糾正錯誤做法，切實落實近期中法歐領導人三方會晤達成的重要共識，通過對話協商妥善處理經貿摩擦。中方將密切關注歐方後續進展，並將堅決採取一切必要措施，堅定捍衛中國企業的合法權益。

大陸商務部 歐盟 電動汽車

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