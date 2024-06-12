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中國需求疲軟 貴州茅台面臨恐慌性拋售

中央社／ 台北8日電

貴州茅台股價昨天重挫，創18個月以來新低。因為中國高端市場需求持續疲軟，貴州茅台酒批發價格在端午「小旺季」不漲反跌，已逼近中間商囤貨成本。陸媒報導，貴州茅台若不出手穩住價格，可能引發恐慌性拋售。

綜合財聯社、投資快報等陸媒報導，昨天是陸股端午節後首個交易日，貴州茅台股價開盤後持續走跌，收盤下跌3.1%，創2022年12月5日以來新低，單日市值蒸發超過人民幣600億元（約新台幣2700億元）。

茅台酒批發價下跌被認為是貴州茅台昨天下跌的主因之一。華鑫證券內部跟蹤數據顯示，截至11日，飛天茅台酒（53度，500ml）散瓶批發參考價跌破每瓶2500元。

端午節前後，飛天茅台酒批發價持續下跌。「今日酒價」數據顯示，今年以來，每瓶單價已由年初約2700元跌至約2445元。拼多多平台目前售價更跌到2390元。

按常理，端午節屬於白酒傳統「小旺季」。茅台酒批發價卻不漲反跌，並創今年以來新低，引發市場擔憂。「最近茅台酒確實在掉價，貨比較難賣」。一名中間商昨天說，目前上一級批發商供貨單價約在2445元，而其賣價為2500元。

報導指出，2500元被定義為飛天茅台經銷商能夠盈利的安全線，隨著這一價格被跌破，有部分經銷商表示，暫停收購茅台所有產品。

國投證券指出，由於高端需求疲軟、茅台發貨結構和節奏等原因，茅台批發價仍然震盪下跌，市場擔心存在金融屬性反噬現象，即跌價預期不僅弱化投資需求，還會促使部分收藏產品被釋放出市場。

「茅台酒還會繼續跌嗎？」對此，酒商們普遍表示「看不清楚」、「不好說」。

目前貴州茅台並未推出「立竿見影」式的重大政策。在市場需求承壓下，未來茅台酒批價走勢仍不好判斷。「不排除可能會跌破2300元/瓶」，有中間商說。

根據天風證券此前分析，近幾年茅台酒投資囤貨成本在2300元至2400元，只要批發價不低於上述囤貨成本，便無需擔心大規模拋貨發生。

若出現恐慌性拋售，茅台還有哪些手段可用？白酒行業行銷專家肖竹青認為，屆時，貴州茅台或動員傳統經銷商出手，用真金白銀買回低價茅台酒，拉升市場成交價。

因為經濟疲軟，高端白酒市場出現萎縮，今年清明節前後，茅台酒批發單價罕見接連跌至2500元以下。當時，貴州茅台實施靈活的產品投放策略，調整發貨量和節奏。之後，茅台酒一度回升至2650元左右。

相隔僅兩個月，過往動輒被炒至天價的貴州茅台酒，如今再度面臨價格保衛戰。

端午節 茅台 高端

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