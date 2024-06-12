歐盟宣布向中國電動車加徵最高38.1％關稅 擬7月實施

綜合外電和港媒報導，歐盟6月12日宣布將向中國大陸電動車加徵關稅，最高達38.1%，措施可能會在7月實施。歐方的決定勢將引起北京強烈反彈，中國大陸外交部發言人林劍12日就強調，這起反補貼調查是典型的保護主義。大陸商務部12日晚間回應，中方敦促歐盟立即糾正錯誤做法，中方將密切關注歐方後續進展，將堅決採取一切必要措施，堅定捍衛中國企業的合法權益。

香港01報導，根據歐方指出，措施可能會在7月實施，其中對比亞迪的中國電動車加徵17.4%關稅，對吉利（Geely）的電動車稅率則為20%，對上汽集團（SAIC）電動車的稅率為38.1%。

至於其他配合調查的公司則會面對21%關稅，非配合調查的公司面臨的稅率則為38.1%。

歐盟之前在2023年10月啟動反補貼調查，要求比亞迪、上汽集團、吉利汽車三間中國企業提供資料協助調查。

至於北京的可能反應，根據英國廣播公司（BBC）報導，某種程度而言，中國的反擊已箭在弦上，輿論傳出北京考慮對從歐盟和美國進口的大排量汽車加徵25%汽車關稅，這將影響歐洲生產的高端豪華車的銷售。

澎湃新聞報導，大陸外交部發言人林劍12日表示，關於歐盟對大陸電動汽車開展反補貼調查，中方已多次闡明了有關立場。歐方以此為由，對自大陸進口的電動汽車加徵關稅，違背市場經濟原則和國際貿易規則，損害中歐經貿合作和全球汽車產供鏈的穩定，最終也會損害歐洲自身的利益。

林劍提到，近段時間，歐洲多個國家政要、業界的代表對歐委會的調查表達了反對意見，認為透過對大陸電動汽車加稅來試圖保護歐洲產業是錯誤的方法。他強調，保護主義沒有前途，開放合作才是正道。中方敦促歐方恪守支持自由貿易、反對保護主義的承諾，同中方一道維護好中歐經貿合作大局。中方將採取一切必要措施，堅定維護自身合法權益。

大陸商務部12日晚間回應，中方注意到歐委會發布關於對華電動汽車反補貼調查的初裁披露，擬對進口自中國的電動汽車徵收臨時反補貼稅。歐方罔顧事實和世貿組織規則，無視中方多次強烈反對，不顧多個歐盟成員國政府、產業界的呼籲和勸阻，一意孤行，中方高度關切、強烈不滿，中國產業界對此深感失望、堅決反對。

大陸商務部稱，歐方裁決揭露中的認定缺乏事實和法律基礎。歐委會罔顧中國電動車優勢來自開放競爭的客觀事實，罔顧世貿組織規則，罔顧中國相關企業對有關調查的全面配合，人為構造並誇大所謂的補貼項目，濫用「可獲得事實」規則，裁出畸高的補貼幅度，是赤裸裸的保護主義行為，是製造並升級貿易摩擦，是以「維護公平競爭」為名行「破壞公平競爭」之實，是最大的「不公平」。歐方此舉不僅損害了中國電動車產業合法權益，也將擾亂並扭曲包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈。

大陸商務部又稱，歐委會一手高舉綠色發展大旗，一手揮舞「保護主義」大棒，將經貿問題政治化、武器化，不符合中歐領導人關於加強合作的共識精神，將影響中歐雙邊經貿合作氛圍，不利於歐盟消費者自身的利益，也將破壞歐盟自身綠色轉型和全球應對氣候變遷合作的大局。