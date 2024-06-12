陸新能源汽車助推需求 佔日出口半導體製造設備過半

大陸對日本半導體製造設備的進口數量正在不斷增加。據第一財經報導，2024年第一季出口額中，日本半導體製造設備及其零組件、平板顯示製造設備，出口大陸市場的額度連續三個月超過一半，實際金額達5,212億日元。年增82%。

報導指出，中日兩國半導體製造設備貿易數據的變化，反映出大陸市場對該類產品的強烈需求。在中美貿易衝突的背景下，大陸產生替換生產線的需求，以通用產品為中心的洽購增加。另一方面，隨著新能源汽車等新型產品的出現，大陸市場對車載電子零組件和第三代半導體產品的需求與日俱增。

而隨著大陸新能源汽車產業開始展現出越來越強的產業鏈整合能力，許多車企開始投資或建立自己的半導體廠，成為疫情後助推半導體市場復甦的重要力量之一。

當前日本生產半導體製造設備的企業以Nikon（尼康）和Canon（佳能）兩家為主，Nikon半導體裝置事業部總經理森田真弘此前表示，Nikon正在向大陸車企比亞迪供應曝光機設備，「目前看來中國新能源汽車產業的快速發展刺激了對28奈米製程晶片的需求，從獲得的訂單來看，一些新能源汽車企業下單了覆蓋這個製程的曝光機產品。」

第一財經指出，Nikon已計劃2024年面向中國大陸市場重點發布兩款曝光機產品，其中一款針對碳化矽材質，而類似面向碳化矽的曝光機產品在其Canon的產品名錄上也可看見。

森田稱中國新能源汽車產業對晶片需求的增加，和半導體設備製造技術的進步是一種良性的互相激勵增長的關係，作為國際半導體製造設備生產商，樂見這樣的趨勢。