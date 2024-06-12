大陸已對ECFA兩波制裁 學者：最賺錢的部分也不讓了

兩岸經貿議題近年來一直是兩岸關係的焦點，近期大陸宣布中止部分ECFA關稅減讓項目，累計已有兩波反制台灣貿易壁壘措施，學者解讀這個訊號是「最賺錢的部分我也不讓了」，但整個台灣經貿發展的前景，則又面臨選了邊以後「左支右絀」的限制。

致理科技大學國貿系副教授張弘遠12日上午出席銘傳大學「新時代兩岸變局觀察」座談會，就兩岸經貿議題指出，2020疫情後，兩岸經貿因為資通訊的發展而出現訂單和出口的增加；可是在2022年當疫情防範取消或停止後，兩岸間的訂單或出口快速下滑，「疫情改變了很多事情」。

至於目前，張弘遠提出，5月底大陸就針對ECFA早收清單進行第二波134項的制裁，結合第一波12項就是146項。他分析，大陸實際上已釋出一個很清楚的訊號，就是「最賺錢的部分我也不讓了」，所以雖然還有三分之二的項目在進行，但早收清單獲利的8成也因此而停止，這集中在台灣目前對大陸具有相對比較利益的機械製造與工具機業。

他分析，工具機暨零組件公會理事長陳伯佳近日指出，2012年時，台灣工具機總產值近70億美元，2023年時出口掉成26億美元，「未來我們想要在兩岸關係之外，另外尋找出路的難度會增加」。

他表示，目前美中經貿對抗進入到第三階段，台灣選了邊之後就是左支右絀。台積電去美國，資本被擠出、技術被外移、人員被留在那個地方，台灣有什麼可以替代這個新興產業？張弘遠認為，520後台灣的經濟就陷入到一個兩難，即高科技、有競爭性產業被美國鎖在高牆內，而傳產又被中國大陸說必須要選邊，進入中國大陸生根發展抑或者是接受兩岸關係惡化的苦果。

政治大學東亞所副教授魏艾則提到，以前談了很多的產業空洞化，也就是到大陸去投資的話，可能會助長了大陸科技的發展，會使台灣本身行業面臨競爭的壓力。但是從另一個角度來看，台商不到大陸去投資，大陸也可以由其他國家拿到同樣的投資、同樣的技術，「所以根留台灣，但是根可能就會爛掉，這是在全球佈局裡台灣人必須要做的選擇」。

他指出，民進黨政府對大陸的貿易往來有點歧視性的貿易，禁止從大陸輸入的有2,509項，禁止從其他的國家輸入的只有97項，而有條件的輸入也就是必須要審查的，從大陸的有788項，從其他的國家要經過審查只有37項。

他表示，大陸提出貿易壁壘的調查後，公佈兩波措施，總共146項，占我們從大陸早收清單539項中27.08%，數字已經夠多了，這些早收清單中止關稅的話，關稅可能有1%到12%之間，平均可能就必須要課徵8%的稅。對於台灣的中小企業，當然是很大的壓力，但更重要的不是數字問題，「而是可能連帶的很多就業的問題都會產生」。他估計，大陸不會馬上取消ECFA，如果取消、中止那就是兵凶戰危，但是會把這些項目「慢慢來弄」。