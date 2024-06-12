卡達基金收購中國公募基金10%股份 北京表態歡迎

卡達主權基金日前同意收購中國第2大公募基金公司華夏基金10%股份，被視為中國與西方國家關係漸趨緊張下，中國轉向中東國家招手的象徵。中國證監會今天答覆路透社查證此事時說，歡迎包括中東國家在內的外資擴大對中國投資，形同證實。

報導直指，上述股份交易與中國官方的這項聲明，正值中國與西方關係緊張加劇之際。而中國也正與中東國家強化在政治、經濟和金融方面的關係。

經過對照，這項收購金額至少價值4.9億美元（約新台幣160億元），管理卡達主權基金的卡達投資局將成為華夏基金的第3大股東。

這項報導並引述全球主權財富基金數據平台GlobalSWF數據顯示，自2023年6月以來，中東的主權基金已在中國投資了70億美元，年增率達5倍。這凸顯在中國與西方關係日益緊張之際，中東資金在中國招攬下持續流入中國。

根據報導，中國證券監督管理委員會在答覆中指出，中國歡迎包括中東國家在內的外國金融機構和投資者，擴大對中國的投資，中方將繼續推動中國資本市場的「高水平開放」。

路透社5日引述知情人士透露，卡達投資局已同意從中國春華資本集團手中，收購華夏基金10%的股份。雖然知情人士拒絕透露交易資金明細，但持有華夏基金62%股權、居第一大股東的中信證券3月間已宣布，放棄收購春華資本所持華夏基金10%股權，這些股權價值不少於4.9億美元。

根據報導，若交易成功，管理卡達主權基金的卡達投資局將成為華夏基金第3大股東。而卡達投資局管理著超過5000億美元的資產。

截至2023年底，華夏基金管理資產規模超過人民幣1.89兆元（約新台幣8.4兆元），是中國第2大公募基金公司。