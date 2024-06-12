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陸獨角獸新增數下降 華爾街日報：當局不信任資本力量

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
華爾街日報首席中國記者魏玲靈撰文指出，習近平對民營企業的做法，強調黨的控制高於一切。（新華社）
華爾街日報首席中國記者魏玲靈撰文指出，習近平對民營企業的做法，強調黨的控制高於一切。（新華社）

大陸國家主席習近平5月23日在山東考察期間召開企業家和專家座談會，問到「我們的獨角獸企業新增數下降的主因是甚麼？」華爾街日報首席中國記者魏玲靈撰文指出，當習近平問出此一問題，代表他認為自己的政策沒有任何問題，進行任何實質性政策修正的可能性也很小。

據胡潤 （Hurun Report）發布的《2023全球獨角獸榜》，大陸獨角獸的數量在2023年以316家在全球位居第二，但2023年僅新增15家，2022年是40家。習近平的提問也引發許多大陸網友討論，回應大多指向大陸政府的作為，「難道不是因為你？」、「早晚要被國有化，誰願意投資和擴張？」、「提出這個問題就是最大的問題」。

魏玲靈指出，習近平通常被認為是一個世代以來意識形態觀念最強的中國大陸領導人，其不信任資本力量，且多年來一直竭力確保民營企業遵循中共的議程和目標。

即使中國大陸的制度傾向由國家主導，大陸企業家也都聽命於黨的指揮，但相較過去幾十年大陸一直讓民營企業在經濟發展中發揮更大的作用，習近平的做法更強調黨的控制高於一切。

魏玲靈表示，這種差異意味著中共將加強引導資金流動，對企業家、投資者及其獲利能力設定更嚴格的界限，在某些情況下，中共甚至試圖接管政府認為失控的公司或部門，將其納入國家控制。

魏玲靈舉大陸近期的房地產危機為例，在國際貨幣基金（International Monetary Fund）和一些經濟學家看來，大陸政府對此問題最緊迫的任務應是制定全面計劃，幫助陷入財務困境的開發商進行債務重組，並讓銀行和其他利益相關方承擔損失。

但以習近平為首的領導階層卻希望復興社會主義住房觀，讓國家重新掌管住房市場，包括由國家收購陷入困境的私營市場項目，將其改作廉租房（面向特困人口出租，只收取象徵性房租）或在某些情況下出售。這種做法可能會威脅到現有房主的房產權益。對任何政府來說，尤其是對強調房地產「人民性」的政府來說都是棘手難題。

另有官員暗示，將加大力度打擊銀行家和金融機構，魏玲靈總結，「這種獵巫行動，以及最高領導人向企業家拋出的那個問題，似乎很難成為解決私營部門信心下滑的良策。」

中共 獨角獸 習近平

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