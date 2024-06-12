歐盟將對陸電動車加徵關稅 陸外交部：將採取一切必要措施維護權益

英國金融時報報導，歐盟將從下（7）月開始對從大陸進口的電動汽車徵收高達25%的關稅，大陸外交部發言人林劍12日強調，這起反補貼調查是典型的保護主義。

澎湃新聞報導，林劍表示，關於歐盟對大陸電動汽車開展反補貼調查，中方已多次闡明了有關立場。「歐方以此為由，對自大陸進口的電動汽車加徵關稅，違背市場經濟原則和國際貿易規則，損害中歐經貿合作和全球汽車產供鏈的穩定，最終也會損害歐洲自身的利益。」

林劍提到，近段時間，歐洲多個國家政要、業界的代表對歐委會的調查表達了反對意見，認為透過對大陸電動汽車加稅來試圖保護歐洲產業是錯誤的方法。

「保護主義沒有前途，開放合作才是正道。」林劍表示，敦促歐方恪守支持自由貿易、反對保護主義的承諾，同中方一道維護好中歐經貿合作大局。中方將採取一切必要措施，堅定維護自身合法權益。