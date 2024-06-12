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歐盟決加徵中國電動車關稅 中：採必要措施維權

中央社／ 台北12日電

針對歐盟執委會擬自7月起對中國電動車加徵最高25%的臨時關稅，中國外交部發言人林劍今天說，歐盟對中國電動車加徵關稅「違背市場經濟原則和國際貿易規則」，中方將採取一切必要措施，堅定維護自身合法權益。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，法新社記者除提出上述問題外，還詢問中方是否已收到歐盟這項決定的通知？林劍在回答時，作上述表示，但他並未回答中方是否收到通知。

林劍說，（歐盟）這起反補貼調查是「典型的保護主義」。歐方以此為由，對自中國進口的電動汽車加徵關稅，「違背市場經濟原則和國際貿易規則」，損害中歐經貿合作和全球汽車產供鏈的穩定，最終也會損害歐洲自身的利益。

他又說，中方注意到近一段時間，歐洲多個國家政要、業界的代表對歐委會的調查表達了反對意見，認為通過對中國電動汽車加稅試圖保護歐洲產業是「錯誤的方法」。

林劍提到，「保護主義沒有前途，開放合作才是正道」。中方敦促歐方恪守支持自由貿易、反對保護主義的承諾，與中方一道維護好中歐經貿合作大局。中方將採取一切必要措施，堅定維護自身合法權益。

英國金融時報引述知情人士表示，歐洲聯盟執行委員會今天將通知中國車企，自7月起對中國進口電動車加徵最高25%的臨時關稅。

外交部 歐盟 電動汽車

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