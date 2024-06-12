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成本低、商載高 大陸自主研製HH-100商用無人運輸機首飛成功

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸自主研製HH-100商用無人運輸機首飛成功。（大陸央視新聞）
大陸自主研製HH-100商用無人運輸機首飛成功。（大陸央視新聞）

中國航空工業集團12日發布，大陸自主研製的HH-100商用無人運輸機，在陝西成功完成了首次飛行試驗，代表這型飛機正式轉入科研試飛階段。

大陸央視新聞報導，12日上午9時16分，HH-100商用無人運輸機準時起飛，在飛行35公里後平穩降落。

整個飛行試驗過程中，飛機各系統設備工作正常，飛機姿態平穩，狀態保持良好，首飛獲得圓滿成功，也代表這型無人機從地面試驗階段轉入科研試飛階段。

HH-100航空商用無人運輸機，是由中國航空工業集團自主研發，具有成本低、噸位大、商載高的特點，飛機最大起飛重量2000公斤、商載700公斤、滿載航程520公里、最大巡航速度300公里、最大使用高度5000公尺，貨艙容積4立方公尺。

HH-100航空商用無人運輸機主要應用場景為支線物流，同時可擴展森林草原滅火、火災監測、救援物資運輸與投送、中繼通信與人工增雨等應用場景。

依託這型飛機的系統平台，後續還將研製5噸級、10噸級及以上的系列化產品，不斷滿足客戶對無人運輸機大型化、智慧化、低成本、高可靠等方面的發展需求。

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