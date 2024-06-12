日本半導體製造設備出口 銷往大陸占比已連3季超過5成

大陸對日本半導體製造設備的需求正在增加。日本的半導體製造設備出口額中，截至今年第１季對大陸出口的占比，已連 3 季超過 5 成。

日本經濟新聞透過日本財務省的貿易統計，調查了半導體製造設備及零組件、平板顯示器製造設備的出口額中面向大陸的比例，並發現自2023年7到9月以來，出口至大陸占比已連續 3 季超過 50%。

從實際金額來看，2024年1到3月相關設備對大陸的出口額達到 5212 億日元，與 2023 年同期相比增加 82%。

報導認為，對大陸出口增加的主要原因之一是管制帶來的「搶搭末班車」需求。大陸海關總署的統計顯示，2023 年 9 月大陸從全球進口的半導體製造設備達到 52 億美元，增至上年同期的 1.5 倍，來自日本和荷蘭的進口增加。

據國際半導體產業協會（SEMI）、日本半導體製造設備協會（SEAJ）近日公布統計數據，整體而言，今年第１季大陸市場銷售額達 125.2 億美元、較去年同期暴增 113%，連續第 4 季成為全球最大晶片設備市場。

由於擔心美國進一步制裁，大陸企業自去年起就針對半導體製造設備大舉囤貨，日本半導體設備的出口也因此有所增加。

儘管此前有報導指出，美國政府要求日本等盟友，更進一步加強管制大陸獲取半導體技術的管道，但日本並未再採取新的管制措施。

大和總研（Daiwa Institute of Research）經濟學家岸川和馬指出：「無法引進尖端半導體製造設備的大陸廠商，正在轉向生產通用半導體」。結果讓日本不受限制的半導體製造設備的出口增加。

半導體市場的繁榮與蕭條以3到4年為周期交替。從全球來看，受新冠疫情危機後的混亂等影響，2022年下半年開始行情出現惡化傾向。目前出現觸底反彈的跡象，2024年1到3月日本對全球的相關出口額年增13%，時隔4個季度轉為正增長。