恆大汽車被責令停產停售、還84億補貼 股價跌2成

恆大汽車昨日發公告表示，地方政府要求15日內退回先前發放的人民幣19億元補貼款，將使恆大汽車面臨經營風險。另其附屬公司天津恆大被責令停產、停售新能源車。今日恆大汽車收盤股價跌20.93%。

中國媒體第一財經報導，恆大汽車昨晚在港交所公告，相關附屬公司近日收到地方行政部門的行政處理決定書，恆大汽車需在15日內向相關地方行政部門退回已發放的各項獎勵及補貼合計約人民幣19億元（約新台幣84億元）。

上述處理決定如最終執行，將導致集團工廠土地被強制收回，地上建築物及設備被用於償還獎勵及補貼款的風險，繼而對恆大汽車及附屬公司的財務狀況和經營產生重大影響。目前，相關附屬公司已打算向相關地方申請行政覆議。

此外，附屬公司恆大新能源汽車（天津）有限公司於近日收到另一相關部門的告知書，擬責令天津恆大停止生產、銷售新能源乘用車產品，並進行整改。整改期間，暫停受理天津恆大的新能源車的新產品申報及合格證電子訊息傳送，待整改完成並通過覆核，滿足生產准入條件後予以恢復。

報導指出，今日早盤恆大汽車股價一度跌超過23%，收盤時報收港幣0.34元，跌幅為20.93%。