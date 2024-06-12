雙城交流升溫胡歌來、台辦主任隨行 藍：訪問層級比過去高

大陸影星胡歌今來台與影迷交流，上海台辦主任鍾曉敏隨行來台，被認為是為即將舉辦的台北上海雙城論壇交流加溫；國民黨議員秦慧珠指出，這次鍾曉敏隨行胡歌到台北訪問，的確會有一個先遣部隊功能的意味，跟市府溝通雙城論壇的狀況。尤其台北市過去從疫情2020年至今，第一次有上海台辦到台灣來，這次鍾曉敏來釋出的訊息，也代表訪台層級比過去高。

秦慧珠也透露，其實去年台北市長蔣萬安剛上任的台灣燈會，鍾曉敏原本要親自率團來，後因被陸委會降低層級，才變成副主任李驍東來訪。

胡歌這次是應台北市影音節目製作商業同業公會的邀請，與兩岸青年影視創作者交流。今年3月曾帶合唱團到對岸民間交流的議員秦慧珠說，當時上海台辦主任鍾曉敏邀請交流團吃飯，當時就聊到很多人都看過「繁花」，當時鍾曉敏就說，「那我把胡歌跟女主角唐嫣帶過來就好了，一定很轟動」，秦認為，這次胡歌能到台灣來交流，幕後台辦一定有出很大的力，否則民間單位申請會有兩個困難，第一，陸委會不見得會批，大陸政府也不一定會放胡歌來，背後應該有台辦在協助運作。

至於台北上海雙城論壇舉辦在即，秦慧珠說，鍾曉敏也可能用這樣的名義作為先遣部隊談雙城論壇；秦認為，基本上，應該還是會有一個先遣部隊的功能，跟市府溝通討論雙城論壇的狀況。

秦慧珠說，過去鍾曉敏當了3年上海台辦主任，都沒有機會到台灣，現在鍾已經轉任上海文旅局長，兼辦上海台辦主任，但過去幾年因疫情、加上疫後兩岸關係不佳，去年2月台灣燈會，原本是鍾曉敏要帶團來台北訪問，後來變成副主任李驍東來。

秦慧珠表示，這次鍾曉敏隨行胡歌來台，上海方釋出什麼訊息？代表的是比過去高的層級，因為過去從疫情2020年到現在，第一次有上海台辦到台灣來。