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塵埃落定！ 歐盟7月起對陸電動車暫時徵收最高25%額外關稅

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
歐盟12日通知汽車製造商，從７月起對進口自大陸的電動汽車，暫時徵收最高25%的額外關稅。圖為今年4月底北京國際汽車展。歐新社
歐盟12日通知汽車製造商，從７月起對進口自大陸的電動汽車，暫時徵收最高25%的額外關稅。圖為今年4月底北京國際汽車展。歐新社

英國《金融時報》引述知情人士指出，歐盟12日通知汽車製造商，從下（７）月起對進口自大陸的電動汽車暫時徵收最高25%的額外關稅。

目前大陸電動車進口歐盟國家，需繳付10%的基礎關稅。知情人士指出，歐盟公布徵收這項關稅，是因為存在過度補貼的問題。

在華盛頓將大陸電動車的關稅增至原來4倍達到100%的不到一個月後，一般預料，布魯塞爾將對比亞迪和吉利等大陸製造商、以及特斯拉等從大陸向歐洲出口汽車的西方製造商，課徵進口關稅，但幾乎肯定會比美國設定的關稅低上許多。

這一臨時關稅措施原本計畫在6月5日前宣布，但歐盟執委會在5月29日傳出將宣布時間推遲到6月10日，主要是擔心歐盟大選因為此一議題失焦。而大選結束後，執委會終於在12日通知各汽車製造商，臨時額外關稅幅度終於塵埃落定。

歐盟這項行動，正值歐洲汽車製造商面臨大陸競爭對手大量低成本電動車湧入的挑戰之際。歐盟執委會在去年10月對原產於中國的電動汽車啟動反補貼調查，北京已就此提出指責，批評這是「典型的保護主義」。

德國之聲11日報導，位於科隆的經濟研究所（IW）針對約800家工業界或工業相關服務業企業進行的一項調查，顯示多數德國工業企業贊成對中國電動汽車徵收懲罰性關稅。

這份調查顯示，若在歐盟執委會認定中國電動汽車受到不公平補貼的前提下，超過80%的企業認為對中國電動汽車加徵關稅「合理」或「部分合理」。

歐盟 電動汽車

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